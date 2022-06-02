قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن القوات الروسية تسيطر حالياً على ما يقرب من 20% من أراضي بلاده.

جاء ذلك في كلمة متلفزة أمام برلمان لوكسمبورغ، وفقاً لوكالة "أوكرين فورم" المحلية.

وأفاد زيلينسكي أن قوات الدفاع الأوكرانية حررت 1017 موقعاً منذ "الغزو الشامل" الروسي لبلاده.

وقال: "غزت القوات الروسية 3 آلاف و620 منطقة مأهولة بالسكان، حُرر 1017 منها بالفعل".

وأضاف: "حتى اليوم، يسيطر المحتلون على نحو 20% من أراضينا".​​​​​​​

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا شنت الحرب ضد بلاده منذ 8 سنوات، حين سيطرت على ما يقرب من 43 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية في القرم وثلث مناطق دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف زيلينسكي أن نحو 300 ألف كيلومتر مربع من أراضي أوكرانيا ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأشار إلى أن 12 مليون أوكراني أصبحوا مشردين داخلياً، وغادر البلاد أكثر من 5 ملايين، معظمهم من النساء والأطفال.​​​​​​​

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في سيادتها.