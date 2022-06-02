سياسة
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رغم عقوبات الغرب.. الكرملين يقول إن روسيا لا تعتزم "غلق الباب" أمام أوروبا
قال الكرملين اليوم الخميس إن روسيا لا تنوي "غلق الباب" في وجه أوروبا، الذي سعى القيصر بطرس الأكبر إلى فتحه قبل 300 عام، على الرغم من فرض الغرب أشد العقوبات قسوة في التاريخ الحديث على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.
رغم عقوبات الغرب.. الكرملين يقول إن روسيا لا تعتزم "غلق الباب" أمام أوروبا
بوتين يقول إن الغرب يريد تدمير روسيا وإن العقوبات الاقتصادية تُعتبر إعلاناً لحرب اقتصادية / AFP
2 يونيو 2022

قال الكرملين اليوم الخميس إن روسيا لا تنوي "غلق الباب"، الذي سعى القيصر بطرس الأكبر إلى فتحه قبل 300 عام، في وجه أوروبا على الرغم من فرض الغرب أشد العقوبات قسوة في التاريخ الحديث على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وأسفر الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط عن مقتل آلاف وتشريد 13 مليوناً وأثار مخاوف من صراع أوسع نطاقاً بين الولايات المتحدة وروسيا أكبر قوّتين نوويتين في العالم.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الغرب يريد تدمير روسيا وإن العقوبات الاقتصادية تُعتبر إعلاناً لحرب اقتصادية، وإن روسيا ستتجه الآن نحو بناء علاقات مع قوى أخرى في آسيا والشرق الأوسط.

ورداً على سؤال عما إذا كانت العلاقات الصعبة مع أوروبا تعيد إلى الوراء جهود بطرس من أجل انفتاح روسيا على أوروبا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا نخطط لإغلاق أي شيء".

وأضاف بيسكوف: "إذا تحدثنا عن بطرس الأكبر على وجه التحديد، فإن بوتين يقدر بشدة دور هذا الشخص بالذات في تاريخ بلادنا".

وسعى بطرس لاستقدام التكنولوجيا الغربية وحارب التقاليد التي شعر بأنها تعرقل تطور القوة الروسية، لكن كثيراً من خطواته الإصلاحية عززت الاستبداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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