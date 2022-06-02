أعلنت الحكومة المغربية الخميس أنها تعمل على تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في جميع القطاعات.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط.

وأضاف بايتاس: "الاثنين نُظّم حفل افتتاح مكتب القناة الإسرائيلية (i24news) في إطار الضوابط المعمول بها"، نافياً أن يكون "في الأمر حرج".

وزاد: "النشاط حضره الوزير المعني بقطاع الاتصال، المهدي بنسعيد (وزير الثقافة والاتصال المغربي)، ليس هناك أي خجل للحكومة حول الأمر".

وتابع: "الحكومة تقف على جميع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا (مع إسرائيل)، سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.

ومنذ عودة العلاقات بينهما، وقّعت إسرائيل والمغرب عديداً من الاتفاقيات في شتى المجالات الاقتصادية والعسكرية والتعليمية والسياحية وغيرها، وذلك في ظل رفض هذا التطبيع من هيئات وأحزاب مغربية.