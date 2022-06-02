سياسة
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المغرب: نعمل على تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل
أعلنت الحكومة المغربية، أنها تعمل على تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
المغرب: نعمل على تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل
بايتاس: الحكومة تقف على جميع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية / وسائل التواصل
2 يونيو 2022

أعلنت الحكومة المغربية الخميس أنها تعمل على تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في جميع القطاعات.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط.

وأضاف بايتاس: "الاثنين نُظّم حفل افتتاح مكتب القناة الإسرائيلية (i24news) في إطار الضوابط المعمول بها"، نافياً أن يكون "في الأمر حرج".

وزاد: "النشاط حضره الوزير المعني بقطاع الاتصال، المهدي بنسعيد (وزير الثقافة والاتصال المغربي)، ليس هناك أي خجل للحكومة حول الأمر".

وتابع: "الحكومة تقف على جميع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا (مع إسرائيل)، سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.

ومنذ عودة العلاقات بينهما، وقّعت إسرائيل والمغرب عديداً من الاتفاقيات في شتى المجالات الاقتصادية والعسكرية والتعليمية والسياحية وغيرها، وذلك في ظل رفض هذا التطبيع من هيئات وأحزاب مغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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