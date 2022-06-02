سياسة
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على وقع أزمة غذاء تلوح في الأفق.. رئيس الاتحاد الإفريقي يلتقي بوتين بموسكو
يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الجهود التي يبذلها التكتل، لا سيّما لفتح الطريق أمام مخزونات الحبوب والأسمدة التي يؤثر توقفها على دول القارة خصوصاً، وسط مخاوف من أزمة غذاء عالمية.
على وقع أزمة غذاء تلوح في الأفق.. رئيس الاتحاد الإفريقي يلتقي بوتين بموسكو
رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال / AFP
2 يونيو 2022

أعلنت الرئاسة السنغالية الخميس، في بيان، أن الرئيس ماكي سال، رئيس الاتحاد الإفريقي غادر العاصمة داكار في زيارة رسمية لروسيا تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة "تندرج في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الاتحاد للمساهمة في تهدئة الحرب في أوكرانيا وفتح الطريق أمام مخزونات الحبوب والأسمدة التي تؤثر عرقلة مرورها على الدول الإفريقية خصوصاً".

تأتي الزيارة بدعوة من بوتين كما أضاف البيان مشيراً الى ان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فكي محمد سيرافق سال في زيارته.

وقال الكرملين في بيان إن المناقشات ستركز على "التزام روسيا تجاه الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك توسيع الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والإنساني" بالإضافة إلى "تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية الحالية".

وتسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، وهما دولتان تصدران مجتمعتين 30 % من صادرات القمح العالمية، بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت التي تجاوزت أسعارها ما كانت عليه إبان الربيع العربي عام 2011 وأعمال الشغب بسبب النقص الغذاء عام 2008.

وتتخوّف الأمم المتحدة من حدوث "مجاعة" خصوصاً في بلدان إفريقية كانت تستورد أكثر من نصف قمحها من أوكرانيا أو روسيا.

بدوره، يخشى برنامج الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة (فاو) من أن يعاني ما بين ثمانية إلى 13 مليون شخص إضافي من نقص التغذية في كل أنحاء العالم إذا استمرت الأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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