سياسة
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أردوغان: سنكون ضمن الصفوف الأولى في سباق الفضاء
قال الرئيس التركي إن بلاده ستكون ضمن الصفوف الأولى في سباق الفضاء. وأفاد بأن تركيا ستبلغ رؤيتها لعامي 2053، و2071، بجهود الشباب، لافتاً إلى زيادة عدد الحدائق التكنولوجية "تكنوبارك" من 5 إلى 92.
أردوغان: سنكون ضمن الصفوف الأولى في سباق الفضاء
أردوغان يقول إن تركيا ستبلغ رؤيتها لعامي 2053 و2071 بجهود الشباب / AA
2 يونيو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستكون ضمن الصفوف الأولى في سباق الفضاء.

جاء ذلك في كلمةٍ الخميس خلال حفل تكريم طلبة أتراك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن الاستعدادات جارية لإرسال مواطن تركي إلى الفضاء.

وفي سياق آخر، أفاد بأردوغان أن تركيا حققت نموا بنسبة 7.3% في الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن تسجيل صادرات بلاده رقماً قياسياً كل شهر ناتج عن ذلك.

وأوضح أن حكومات حزبه (العدالة والتنمية) المتعاقبة زادت أعداد الكتب في مكتبات المدارس من 28 مليوناً إلى 60، وأنها تهدف إلى زيادة هذا العدد إلى 100 مليون.

وأضاف أن مختبرات تكنولوجية أُنشئت في شتى أنحاء البلاد بهدف إتاحة الفرصة للطلاب والشباب للقيام بتجارب، والتحضير لتكنولوجيا المستقبل.

وأشار إلى أن بلاده تركز على البرمجة بكافة أنواعها، لافتاً إلى إنشاء 7 مراكز علمية في ولايات مثل قونية، وقيصري، وبورصة، وأنطاليا.

وأفاد بأن تركيا ستبلغ رؤيتها لعامي 2053، و2071، بجهود الشباب، لافتاً إلى زيادة عدد الحدائق التكنولوجية "تكنوبارك" من 5 إلى 92.

وأعرب عن فخره بالنجاحات الكبيرة التي حققها الطلاب الأتراك في أولمبياد العلوم الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه أعلن مؤخراً عن عزم بلاده إرسال أحد مواطنيها إلى الفضاء، لافتاً إلى الإقبال الكبير على تقديم طلب بهذا الشأن من قبل المواطنين.

وأردف أن نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية زادت في ظل حكومات العدالة والتنمية من 20% إلى 80%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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