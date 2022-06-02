أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد شخصيات روسية، رداً على العملية العسكرية التي تشنها موسكو منذ 24 فبراير الماضي ضد أوكرانيا.

وفرضت الخزانة الأمريكية اليوم، عقوبات ضد 5 أشخاص بينهم صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرب سيرغي بافلوفيتش رولدوغين، ومتحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات فُرضت بالتعاون مع وزارة التجارة وتستهدف "مجموعة كاملة من الأثرياء الروس المقربين من السلطة أو أفراد النخبة في موسكو، إضافة إلى عدد كبير من اليخوت التي يستخدمها الرئيس الروسي بانتظام".

وتعرضت موسكو لسلسلة من العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في محاولة لردع بوتين عن هجومه على أوكرانيا، لكنه لا يزال مستمراً في العمليات العسكرية منذ أكثر من 3 أشهر على انطلاقها.

وفي 24 فبراير أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في سيادتها.