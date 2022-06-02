سياسة
2 دقيقة قراءة
بينهم صديق لبوتين ومتحدثة الخارجية.. عقوبات أمريكية جديدة ضد 5 شخصيات روسية
فرضت الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد شخصيات روسية، رداً على العملية العسكرية التي تشنها موسكو منذ 24 فبراير/شباط الماضي ضد أوكرانيا.
بينهم صديق لبوتين ومتحدثة الخارجية.. عقوبات أمريكية جديدة ضد 5 شخصيات روسية
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 5 شخصيات روسية / AA
2 يونيو 2022

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد شخصيات روسية، رداً على العملية العسكرية التي تشنها موسكو منذ 24 فبراير الماضي ضد أوكرانيا.

وفرضت الخزانة الأمريكية اليوم، عقوبات ضد 5 أشخاص بينهم صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرب سيرغي بافلوفيتش رولدوغين، ومتحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات فُرضت بالتعاون مع وزارة التجارة وتستهدف "مجموعة كاملة من الأثرياء الروس المقربين من السلطة أو أفراد النخبة في موسكو، إضافة إلى عدد كبير من اليخوت التي يستخدمها الرئيس الروسي بانتظام".

وتعرضت موسكو لسلسلة من العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في محاولة لردع بوتين عن هجومه على أوكرانيا، لكنه لا يزال مستمراً في العمليات العسكرية منذ أكثر من 3 أشهر على انطلاقها.

وفي 24 فبراير أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us