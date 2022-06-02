سياسة
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الأمم المتحدة: نقدّر بشدة مساعي تركيا لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
أعربت الأمم المتحدة، عن تقديرها "العميق" إزاء الدور الذي تلعبه تركيا لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وكانت روسيا أعلنت الثلاثاء أنها ستضمن عبور السفن المحملة بالحبوب من البحر الأسود إلى المتوسط، بشرط أن تزيل كييف الألغام من مياهها.
الأمم المتحدة: نقدّر بشدة مساعي تركيا لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
دوجاريك أعرب عن تقديره العميق للدور الذي تلعبه تركيا من أجل تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود / AA
2 يونيو 2022

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن "التقدير العميق" إزاء الدور الذي تلعبه تركيا من أجل تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "نرى كثيراً من العمل النشط بشأن هذا الموضوع، ونحن على دراية بالتصريحات الإيجابية القادمة من عدة عواصم في هذا الخصوص".

وأضاف: "نحن نقدر للغاية الدور الذي تضطلع به تركيا في كل هذه الأمور".

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده يمكن أن تضمن عبور السفن المحملة بالحبوب من البحر الأسود حتى البحر المتوسط، شريطة أن تحل كييف مشكلة إزالة الألغام من مياهها.

وتابع أن موسكو تتخذ إجراءات للتصدير الحر للحبوب الأوكرانية منذ أكثر من شهر، لكن من المهم التأكد من أن كييف ستضمن الموانئ.

وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) تهدد الأمن القومي الروسي، وتدعوها إلى التخلي عن هذه الخطط والتزام الحياد، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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