سياسة
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قيود روسية جديدة على صادرات الغازات النبيلة الضرورية لصنع الرقائق
فرضت روسيا قيوداً على صادرات الغازات النبيلة مثل النيون، وهو عنصر رئيسي في صناعة الرقائق الإلكترونية، حتى نهاية عام 2022 لتعزيز وضعها في السوق.
قيود روسية جديدة على صادرات الغازات النبيلة الضرورية لصنع الرقائق
روسيا تفرض قيوداً على صادرات الغازات النبيلة الضرورية لصنع الرقائق / وسائل التواصل
2 يونيو 2022

قالت وزارة التجارة الروسية اليوم الخميس إن روسيا، التي فُرضت عليها عقوبات، فرضت قيوداً على صادرات الغازات النبيلة مثل النيون، وهو عنصر رئيسي في صناعة الرقائق الإلكترونية، حتى نهاية عام 2022 لتعزيز وضعها في السوق.

وقد تؤدي قيود الصادرات الروسية إلى تفاقم أزمة الإمدادات في سوق الرقائق العالمية. كانت أوكرانيا واحدة من أكبر موردي الغازات النبيلة في العالم إلى أن أوقفت الإنتاج في مصانعها في مدينتي ماريوبول وأوديسا في مارس/آذار.

وقالت الحكومة الروسية في 30 مايو/أيار إن صادرات الغازات النبيلة، التي كانت تزود بها روسيا عادة اليابان ودولاً أخرى، لن يُسمح بها إلا بتصريح خاص من الدولة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.

وقال نائب وزير التجارة فاسيلي شباك لرويترز، عبر الخدمة الصحفية للوزارة اليوم الخميس، إن الخطوة ستوفر فرصة "لإعادة ترتيب تلك السلاسل التي تعطلت الآن وبناء سلاسل جديدة". ويمثل إنتاج روسيا 30 في المئة من الإمدادات العالمية للغازات النبيلة، وفقاً لتقديرات الوزارة.

وفرضت تايوان، أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في العالم، قيوداً على صادرات هذا المنتج إلى روسيا بعد أن أرسلت موسكو آلاف الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وقال شباك: "نخطط لزيادة طاقتنا الإنتاجية (من الغازات النبيلة) في المستقبل القريب. نعتقد أنه سيكون لدينا فرصة لأن يُسمع صوتنا في هذه السلسلة العالمية، وهذا سيمنحنا بعض الميزات التنافسية إذا كان من الضروري إقامة مفاوضات للمنفعة المتبادلة مع زملائنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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