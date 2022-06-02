كشف وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، عن إعداد تقرير يحصي الهجمات والخطابات والممارسات التي تتضمن معاداةً للإسلام وعنصرية حول العالم.

وقال جاوش أوغلو، في كلمة ألقاها الخميس خلال فعالية بولاية أسكي شهير (وسط)، إن التقرير تعده وزارة الخارجية لأول مرة بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

وأكّد أن تركيا ستشارك التقرير عند انتهائه مع جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والرأي العام العالمي.

ولفت إلى أن التقرير يأتي في إطار مكافحة العنصرية والتمييز ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى المشاكل التي نجمت على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي.

وذكر أن تركيا تسعى إلى ضمان جلوس طرفي الحرب على طاولة المفاوضات من أجل تحقيق السلام.

وأوضح أن تركيا تعمل أيضاً من أجل تسهيل نقل القمح والحبوب من أوكرانيا إلى جميع أنحاء العالم عبر ممر آمن للسفن.

وقال جاوش أوغلو إن نظيره الروسي سيرغي لافروف، سيزور تركيا في 8 يونيو/حزيران الجاري، وسوف يرافقه وفد عسكري.

وأشار إلى أن الزيارة ستشهد محادثات حول العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، وضمان أمن الممر المخطط فتحه لسفن الشحن.

وأوضح أن الجانبين سيعملان معاً على تأمين الممر المذكور وتصدير المنتجات الروسية والأوكرانية إلى العالم.

وبيّن أن جميع الدول تعتبر تركيا دولة محورية في محادثات حل الأزمة الروسية-الأوكرانية، بفضل سياسة التوازن التي انتهجتها.

وأردف: "بمشيئة الله سوف ننشئ مركزاً في إسطنبول حول هذا الموضوع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.