سياسة
2 دقيقة قراءة
طيران صيني يهدد "سلامة" أفراد من الجيش الكندي.. وكندا تعلق: سلوك غير محترف
اتهمت كندا الخميس القوات الجوية الصينية بسلوك "غير محترف هدد سلامة" أفراد من الجيش الكندي في المجال الجوي الدولي في آسيا.
طيران صيني يهدد "سلامة" أفراد من الجيش الكندي.. وكندا تعلق: سلوك غير محترف
كندا تعلق على سلوك الطيران الصيني في آسيا: غير محترف / Reuters
3 يونيو 2022

اتهمت كندا الخميس القوات الجوية الصينية بسلوك "غير محترف هدد سلامة" أفراد من الجيش الكندي في المجال الجوي الدولي في آسيا.

ونُشرت طائرات كندية في اليابان في إطار جهود تبذلها دول عدة لفرض احترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وأثناء الطيران واجهت الطائرات الكندية طائرات عسكرية صينية حاولت بوضوح تغيير مسارها "من دون احترام لمعايير السلامة الدولية"، حسبما جاء في بيان نشره الجيش الكندي مساء الأربعاء.

وقال البيان إنه في بعض الأحيان اضطر الطيارون الكنديون إلى تغيير مسارهم فجأة "لتجنب اصطدام محتمل مع الطائرات التي حاولت اعتراضهم"، مشيراً إلى أن الطائرات الصينية كانت أحياناً قريبة جداً إلى درجة أن طاقمها "كان واضحاً للعيان".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الخميس: "أشعر بقلق بالغ إزاء وقوع حوادث في هذه المنطقة من العالم".

وذكرت أن المحادثات الدبلوماسية بين كندا والصين استؤنفت قبل "نحو شهر ونصف شهر" فقط بعد سنوات من التوتر.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي تشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد تنفيذها سلسلة عمليات إطلاق صاروخية شملت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us