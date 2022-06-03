كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر زيارة السعودية في يونيو/حزيران الجاري لإعادة بناء العلاقات مع المملكة الغنية بالنفط، في وقت يسعى فيه لخفض أسعار الغاز بالداخل وعزل روسيا في الخارج.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الرحلة لم تُعلن رسمياً بعد قولهم إن بايدن قرر زيارة الرياض في رحلة مجدولة مسبقاً إلى أوروبا وإسرائيل"، وأوضحوا أنه خلال زيارته الرياض سيلتقي بايدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقادة بعض الدول العربية الأخرى مثل مصر والأردن والعراق والإمارات.

تأتي هذه التطورات في وقت دفعت فيه المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في مجالَي النفط والأمن، إلى إعادة التفكير في الموقف "المتشدد" الذي تعهد بايدن باتخاذه تجاه السعودية أثناء حملته الانتخابية.

وكان بايدن أشاد في وقت سابق الخميس بدور السعودية وعمان ومصر والأردن في "تسهيل الهدنة" في اليمن عقب إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في البلاد على تمديد الهدنة شهرين إضافييْن، قُبيْل ساعات من انتهاء هدنة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض إن زيارة بايدن للمملكة ستكون في إطار "زيارة أوسع" تشمل قادة مجلس التعاون الخليجي، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من أي من الطرفين على موعدها.