استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة على خلفية منشورات على حساب السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم المثلية، حسب بيان للوزارة على تويتر.

وذكر البيان أن دولة الكويت سلمت القائم بأعمال السفارة بالإنابة مذكرة تؤكد فيها رفضها لما نُشر وتدعو فيه السفارة إلى "عدم نشر مثل تلك التغريدات التزاماً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وفي وقت سابق من صباح اليوم غردت السفارة الأمريكية في الكويت قائلة: "دفاعاً عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش بلا خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".