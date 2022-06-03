سياسة
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هجوم مسلح آخر.. قتلى بإطلاق نار في ساحة كنيسة بولاية أيوا الأمريكية
قُتلت امرأتان في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا الأمريكية بعد فترة قصيرة من كلمة ألقاها بايدن حول العنف المسلح.
هجوم مسلح آخر.. قتلى بإطلاق نار في ساحة كنيسة بولاية أيوا الأمريكية
قتلت امرأتان في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا الأمريكية / Others
3 يونيو 2022

قالت الشرطة إن رجلاً قتل امرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا الأمريكية يوم الخميس ثم انتحر، في أحدث واقعة من سلسلة عمليات إطلاق نار عشوائي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وقع إطلاق النار في أيوا بعد فترة قصيرة من كلمة ألقاها الرئيس جو بايدن حول العنف المسلح في أعقاب جرائم إطلاق نار عشوائي في نيويورك وتكساس وأوكلاهوما في الأسابيع الماضية.

في الوقت نفسه أصيب شخصان في إطلاق نار أثناء جنازة في مقبرة بمدينة راسين في ولاية ويسكونسن.

وقال نيكولاس لينين نائب قائد شرطة مقاطعة ستوري إن إطلاق النار في أيوا وقع أمام كنيسة كورنرستون شرقي مدينة أميس.

وأضاف أن الشرطة عثرت على القتلى الثلاثة بعد الوصول إلى مكان الحادث، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من معرفة هويات القتلى أو تحديد الصلة بينهم.

وفي راسين في ولاية ويسكونسن قال السارجنت كريستي ويلكوكس للصحفيين إن عدة أعيرة نارية أطلقت على حشد من المشاركين في جنازة مما أدى إلى إصابة شخصين.

وأضاف أنه لم يجر القبض على أي مشتبه به.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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