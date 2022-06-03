في خطوة تهدف إلى القضاء على التدخين، تدرس هولندا خطةً لرفع سعر علبة السجائر إلى 47 يورو بحلول عام 2040، وفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية الخميس 2 يونيو/حزيران 2022.

ونقلاً عن صحيفة "De Telegraaf" الهولندية، سيقدم مارتن فان أوجين، وزير الصحة المحافظ، خطةً إلى الحكومة الائتلافية في البلاد، تهدف إلى جعل تكلفة التدخين مرتفعة للغاية، بحيث لا يسلك الشباب هذه العادة أبداً؛ مما يولِّد "جيلاً متحرراً من التدخين".

قالت الصحيفة: "إنه يشعر بدعم البحث العلمي الذي يُظهر أن الحوافز المالية للإقلاع عن التدخين لا معنى لها إلا مع زيادة كبيرة في الأسعار"، مضيفة: "وبذلك تصبح هولندا رائدةً في أوروبا".

يعتمد اقتراح فان أوجين على بحث أجرته جامعة ماسترخت الهولندية يُظهِر أن المدخنين لن يستسلموا إلا إذا كانت زيادات كبيرة في الأسعار، إذ حدد 50% ممن شملهم الاستطلاع سعر "التخلي" عند 60 يورو للعلبة.

حسب الدراسة فإن نحو 20% من الهولنديين يدخنون، وتهدف الحكومة إلى خفض هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2040.

في الوقت الحالي يزيد سعر علبة السجائر في هولندا قليلاً على 8 يوروات، وسوف يرتفع إلى 10 يوروات في العام المقبل حتى عام 2025.

بموجب الخطة الجديدة سيُضاف مبلغ ثابت لا يقل عن 2 يورو سنوياً وسيُرفع السعر فوق 40 يورو بحلول عام 2040؛ مما يوفر حافزاً للمهرّبين وإزعاجاً لضباط الجمارك الهولنديين.

توجد أغلى السجائر في العالم في أستراليا، فتصل تكلفة العبوة إلى 26 يورو.

يُشار إلى أن المقترح سيواجه مقاومة من الليبراليين والشعبويين الذين يساورهم القلق من أن فان أوجين يريد أيضاً زيادة تكلفة المشروبات الكحولية.

لم يعد التدخين مسموحاً به في بعض الأماكن العامة في هولندا، مثلما بالقرب من المدارس وأمام مباني المكاتب. وتُحظر مبيعات التبغ في المحطات، وكما هو الحال في المملكة المتحدة يُحظر على محلات السوبر ماركت عرض السجائر في الواجهة، وفي المقابل تُحفظ في الخزائن.