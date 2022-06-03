سياسة
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الثاني خلال أسبوعين.. إيران تعلن مقتل عقيد آخر بالحرس الثوري في ظروف غامضة
كشفت تقارير إعلامية إيرانية مقتل قائد آخر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ظروف غامضة ومريبة بعد مرور نحو 8 أيام على اغتيال زميله بالوحدة حسن صياد خدائي.
الثاني خلال أسبوعين.. إيران تعلن مقتل عقيد آخر بالحرس الثوري في ظروف غامضة
فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني / AP
3 يونيو 2022

أفادت إيران اليوم الجمعة بمقتل عقيد آخر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الثاني خلال أسبوعين من الوحدة التي تشرف على العمليات العسكرية الإيرانية في الخارج.

ونقلاً عن مسؤول مجهول قال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إرنا” في الصباح الباكر إن العقيد علي إسماعيل زاده توفي خلال ”حادث وقع في مقر إقامته” قبل أيام في مدينة كرج على بعد نحو 35 كيلومتراً (19 ميلاً) شمال غرب العاصمة طهران.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الحادثة، لكنها نفت الأنباء التي تحدثت عن اغتيال العقيد.

وقالت قنوات إخبارية أخرى مقرّبة من الحرس الثوري إن إسماعيل زاده سقط من على سطح منزله أو من شرفته.

في مايو/أيار أطلق مسلحان مجهولان على دراجة نارية النار على العقيد حسن صياد خدائي خمس مرات في سيارة أمام مقر إقامته في طهران.

ألقت إيران باللوم في القتل على الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

وعادة ما تلقي إيران باللوم على إسرائيل في عمليات القتل المستهدفة هذه، بما في ذلك قتل العلماء النوويين على مدى السنوات الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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