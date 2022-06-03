سياسة
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مبارزة دبلوماسية.. انتهاء "سباق زيارات" الصين وأستراليا لجزر المحيط الهادئ
تواصل أستراليا والصين التنافس الدبلوماسي في المحيط الهادئ. آخر محطات هذا التنافس إجراء وزيرَي خارجية كلتا الدولتين زيارات منفصلة لدول جزرية.
مبارزة دبلوماسية.. انتهاء "سباق زيارات" الصين وأستراليا لجزر المحيط الهادئ
أنهى وزيرا خارجية أستراليا والصين أمس الجمعة محطتيهما الأخيرتين في المحيط الهادئ / Others
3 يونيو 2022

أنهى وزيرا خارجية أستراليا والصين أمس الجمعة محطتيهما الأخيرتين خلال ما أصبح مبارزة دبلوماسية في زيارات جزر جنوب المحيط الهادئ.

في ساموا أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن بلادها ستتبرع بزورق ليحل محل قارب مماثل تحطم بعد أن جنح العام الماضي.

وفي غضون ذلك زار وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بابوا غينيا الجديدة، المحطة قبل الأخيرة من جولة إقليمية تشمل ثماني دول.

وكان وانغ يأمل توقيع اتفاق طموح متعدد الأطراف مع 10 دول في جنوب المحيط الهادئ هذا الأسبوع في العديد من المجالات، من الأمن إلى صيد الأسماك. لم يتمكن وانغ من التوصل إلى توافق في الآراء، ولكنه حقق مكاسب أصغر من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من البلدان التي كان يزورها.

وأثارت الدفعة الدبلوماسية من جانب الصين، وبخاصة في ما يتعلق بأمن المحيط الهادئ، قلقاً عميقاً بين بعض الدول الجزرية، وكذلك في مناطق أبعد في كانبيرا وواشنطن.

ومنذ تواتر أنباء الاتفاق المقترح أجرت وونغ رحلتين إلى المحيط الهادئ لحشد الدعم لأستراليا.

في ساموا التقت وونغ رئيسة الوزراء فيامي نعومي ماتافا.

وقالت وونغ للصحفيين إن أستراليا تحترم حق الدول ذات السيادة في اتخاذ قراراتها الأمنية الخاصة، لكنها لفتت إلى أن هذه القرارات "لديها القدرة على التأثير بطبيعة الترتيبات الأمنية في المنطقة. لذا من المهم إجراء دراسة جماعية لهذه الأمور".

بدورها عبّرت فيامي عن رغبتها في إيضاح أنه بينما وقعت ساموا بعض الاتفاقيات الثنائية مع الصين فإنها لم تحبذ إبرام اتفاق متعدد الأطراف، على الأقل ليس على الفور. وتابعت بأن ساموا والدول الأخرى بحاجة إلى مناقشة القضايا أولاً.

وأضافت: "كان موقفنا أنه لا يمكن أن يكون لديك اتفاق إقليمي بينما لم يجتمع الإقليم لمناقشته".

أما رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما فكان أكثر صراحة، إذ كتب على تويتر: "يحتاج المحيط الهادئ إلى شركاء حقيقيين لا إلى قوى عظمى تركز كثيراً على السلطة".

وتأتي زيارة وانغ لبابوا غينيا الجديدة قبل الانتخابات العامة هناك الشهر المقبل. زيارة وونغ المقبلة ستكون لتونغا، بينما يختتم وانغ جولته بزيارة تيمور الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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