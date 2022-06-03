زار نائب وزير الدفاع الليتواني فيليوس سيميسكا شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية الرائدة في إنتاج الطائرات المسيرة.

وصحب سيميسكا والوفد المرافق له خلال زيارته المدير الفني لبايكار سلجوق بيرقدار إلى جانب المدير العام للشركة خلوق بيرقدار.

وفي تغريدة نشرتها الشركة حول الزيارة الخميس قالت إنها ستزود ليتوانيا بطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2".

وبمناسبة الزيارة أهدى سلجوق بيرقدار ضيفه سيميسكا مجسماً للمسيرة "بيرقدار تي بي 2".

وقبل أيام قال المدير الفني لشركة بايكار التركية المصنّعة لمسيّرات بيرقدار سلجوق بيرقدار إن الفاعلية العالية التي أظهرتها مسيرات بيرقدار في أوكرانيا حوّل العالم كله إلى زبائن للمسيرة.

وأضاف بيرقدار في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز أن “مسّيرات (بيرقدار TB2) تفعل ما صُممت من أجله.. تقضي على بعض أكثر الأنظمة المضادة للطائرات تطوراً، وعلى أنظمة مدفعية متطورة وعلى المركبات المدرعة.. العالم كله أصبح الآن يطلبها”.