سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول ليتواني يزور "بايكار" التركية والشركة ستزود ليتوانيا بطائرة "بيرقدار"
زار نائب وزير دفاع ليتوانيا، فيليوس سيميسكا، شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية مع الوفد المرافق له.
مسؤول ليتواني يزور "بايكار" التركية والشركة ستزود ليتوانيا بطائرة "بيرقدار"
نائب وزير الدفاع الليتواني يزور شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية الرائدة في إنتاج الطائرات المسيرة  / AA
3 يونيو 2022

زار نائب وزير الدفاع الليتواني فيليوس سيميسكا شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية الرائدة في إنتاج الطائرات المسيرة.

وصحب سيميسكا والوفد المرافق له خلال زيارته المدير الفني لبايكار سلجوق بيرقدار إلى جانب المدير العام للشركة خلوق بيرقدار.

وفي تغريدة نشرتها الشركة حول الزيارة الخميس قالت إنها ستزود ليتوانيا بطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2".

وبمناسبة الزيارة أهدى سلجوق بيرقدار ضيفه سيميسكا مجسماً للمسيرة "بيرقدار تي بي 2".

وقبل أيام قال المدير الفني لشركة بايكار التركية المصنّعة لمسيّرات بيرقدار سلجوق بيرقدار إن الفاعلية العالية التي أظهرتها مسيرات بيرقدار في أوكرانيا حوّل العالم كله إلى زبائن للمسيرة.

وأضاف بيرقدار في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز أن “مسّيرات (بيرقدار TB2) تفعل ما صُممت من أجله.. تقضي على بعض أكثر الأنظمة المضادة للطائرات تطوراً، وعلى أنظمة مدفعية متطورة وعلى المركبات المدرعة.. العالم كله أصبح الآن يطلبها”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us