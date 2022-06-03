قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي إن بلاده استقبلت نحو 150 ألف سائح يومياً في شهر مايو/أيار وإنها تهدف إلى استقبال 42 مليون سائح بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وأضاف في تصريحات أدلى بها الاثنين خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني محلي أن الوزارة تواصل منذ عام 2019 تطوير استراتيجيات مختلفة تتعلق بالقطاع السياحي.

وأشار أرصوي إلى أن السائح يمكنه العثور على معالم سياحية وتاريخية وطبيعية في كل الولايات التركية الـ81.

وأفاد بأن وزارة الثقافة والسياحة التركية كثفت مؤخراً حوافزها لإقامة المهرجانات، لافتاً إلى إقامة آلاف الفاعليات الفنية في هذا الإطار.

وفي السياق قال الوزير التركي إن بلاده استقبلت ما معدله 150 ألف سائح يومياً خلال شهر مايو/أيار الجاري.

وأضاف أن إسطنبول استقبلت وحدها ما معدله 50 ألف سائح يومياً، فيما زار أنطاليا عاصمة السياحة التركية 60 ألف سائح يومياً خلال مايو الجاري فقط.

وأوضح أنه بالرغم من الحرب الروسية-الأوكرانية فإنهم يستهدفون استقبال 42 مليون سائح وعائدات سياحية بقيمة 35 مليار دولار حتى نهاية 2022.

رغم الأزمة.. أنطاليا مستمرة في استقبال الروس والأوكرانيين

ارتفع عدد السياح القادمين إلى أنطاليا في 5 أشهر بنسبة 223% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ مليونيْن و415 ألفاً و305 سائحين، على الرغم من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهما أهم سوقيْن، كانت زيادة قياسية في السياحة الحضرية.

إذ أعلنت المديرية الإقليمية للثقافة والسياحة في أنطاليا بيانات الخمسة أشهر الماضية للمدينة التي تستضيف أكبر عدد من السياح الأجانب، بين 1 يناير/كانون الثاني و31 مايو/أيار. ووصل مليونان و415 ألفاً و305 سائحين إلى أنطاليا جواً في 5 أشهر، فيما بلغ العدد مليوناً و198 ألفاً و110 سائحين في شهر مايو/أيار فقط، بزيادة قدرها 297% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

الألمان تصدروا الجنسيات الوافدة

في أنطاليا التي استضافت أكبر عدد من السياح من روسيا في السنوات الأخيرة تغير الترتيب هذا العام بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ألمانيا كانت الدولة التي أتى منها أكبر عدد من السياح في أنطاليا في فترة 5 أشهر، وبلغ عدد السائحين الألمان 595 ألفاً و837 سائحاً. وحلت روسيا في المرتبة الثانية بـ367749 سائحاً، فيما جاءت إنجلترا ثالثةً بعدد 282 ألفاً و92 سائحاً.

وغابت أوكرانيا التي كانت في المراكز الثلاثة الأولى في السنوات الماضية عن أوائل الترتيب في قائمة الدول التي قصد مواطنوها أنطاليا للسياحة، فيما كانت هولندا وبولندا وإسرائيل وكازاخستان وليتوانيا وإيران والدنمارك بالترتيب أكثر الدول من حيث عدد السياح الوافدين إلى أنطاليا في فترة خمسة أشهر.