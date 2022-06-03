سياسة
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العراق.. إحباط عملية تهريب نحو مليون حبة مخدرة بـ"طائرة شراعية"
ضبطت الفرق الأمنية العراقية نحو مليون حبة مخدرة محملة على متن طائرة شراعية. وذلك بعد نجاحها في إحباط عملية تهريبها عبر إطلاق النار في اتجاه الطائرة، فيما تمكن قائدها من الهرب إلى دولة مجاورة.
العراق.. إحباط عملية تهريب نحو مليون حبة مخدرة بـ"طائرة شراعية"
العراق يحبط عملية تهريب مخدرات بـ"طائرة شراعية" / Others
3 يونيو 2022

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الجمعة تمكنها من إحباط عملية تهريب مخدرات عبر طائرة شراعية في البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان نشرته على فيسبوك أن العملية جرت بعد "ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود طائرة شراعية تجوب سماء محافظة البصرة بمنطقة جريشان".

وأوضحت أنه جرى تشكيل "فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود وتمشيط المنطقة وإطلاق النار" باتجاه الطائرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة عملية التمشيط "اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها" وتمكن من "الهروب باتجاه الشريط الحدودي لدولة مجاورة" من دون ذكر اسم الدولة.

وأكدت أن "البحث جارٍ عنه، وقد جرى ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة، كان في نيته إدخالها إلى الأراضي العراقية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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