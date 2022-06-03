أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الجمعة تمكنها من إحباط عملية تهريب مخدرات عبر طائرة شراعية في البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان نشرته على فيسبوك أن العملية جرت بعد "ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود طائرة شراعية تجوب سماء محافظة البصرة بمنطقة جريشان".

وأوضحت أنه جرى تشكيل "فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود وتمشيط المنطقة وإطلاق النار" باتجاه الطائرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة عملية التمشيط "اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها" وتمكن من "الهروب باتجاه الشريط الحدودي لدولة مجاورة" من دون ذكر اسم الدولة.

وأكدت أن "البحث جارٍ عنه، وقد جرى ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة، كان في نيته إدخالها إلى الأراضي العراقية".