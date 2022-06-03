سياسة
4 دقيقة قراءة
تجارة الألماس.. كلمة سر العلاقات الإسرائيلية-الهندية
تعزز الهند وإسرائيل علاقاتهما معاً عبر منفذ الاقتصاد الذي يتربع على عرشه تجارة الألماس التي تشكل نصف حجم التجارة بين البلدين.
تجارة الألماس.. كلمة سر العلاقات الإسرائيلية-الهندية
كان الألماس من أول السلع التي تبادلتها إسرائيل والهند في أوائل السبعينيات / Others
3 يونيو 2022

في مكتبه الصغير في بورصة الألماس قرب تل أبيب يعرض رجل الأعمال الهندي برافين كوكاديا بفخر مجموعته الخاصة من الأحجار الكريمة التي تشكل جزءاً من قطاع أساسي في العلاقات بين بلده الأم وإسرائيل.

وساهم الألماس في نسج علاقات اقتصادية ودبلوماسية محورية بين الهند والدولة العبرية تشكل نحو نصف حجم التجارة بين البلدين، على ما يقول خبراء.

وأسس كوكاديا الذي وصل إلى إسرائيل للمرة الأولى عام 1996 تجارة تمثل مؤسسة عائلته التي تتخذ مقراً من ولاية غوجارات غرب الهند حيث مناجم الألماس التي توفر 90% من الألماس في العالم وتشكل مركزاً له.

ويقول بينما كان يتفحص بعناية حجر ألماس وردي اللون: "حينها اشتريت أحجاراً صغيرة من الألماس الخام... كان حجم عملي صغيراً وقليل التكلفة".

واليوم بات كوكاديا (56 عاماً) متخصصاً في تجارة الأحجار الكبيرة.

عام 2003 وبهدف تطوير شركته انتقل وعائلته إلى إسرائيل التي كانت تعتبر "لاعباً رئيسياً في صناعة الألماس".

واستورد إلى الهند تكنولوجيا إسرائيلية، لا سيما آلات ليزر لقص الألماس المستخرج، والتي كانت تكنولوجيا غير موجودة في بلاده.

مكانة خاصة

ويوضح رجل الأعمال الهندي أن بورصة الألماس الإسرائيلية تضمّ نحو 30 شركة هندية، وهو ما يفسر وجود أكبر عدد من الشركات الهندية في البورصة في رمات غان.

قرب مقر البورصة يعيش نحو 80 شخصاً يمثلون معظم العائلات الهندية التي تعمل في الألماس. ويقول كوكاديا: "نحن عائلة واحدة".

وحسب محامي الهجرة الإسرائيلي جوشع بكس فإن تجار الألماس الهنود يتمتعون بـ"مكانة خاصة" في إسرائيل هدفها تعزيز التجارة مع بلادهم.

ويضيف: "منذ 2018 أصبح بإمكانهم العمل والعيش في إسرائيل إقامةً دائمة وجلباً لعائلاتهم".

ويطلب من هؤلاء التجار تجديد تأشيرات سفرهم كل ثلاث سنوات، بينما تجدد كل سنتين لتجار الألماس من دول أخرى. وتضم بورصة الألماس الإسرائيلية أيضاً بنك الدولة الهندي "إس بي آي"، وهو البنك الأجنبي الوحيد الموجود إلى جانب بنكين إسرائيليين.

ويقول مدير البورصة بوعز مولدوسكي: "تجارة صناعة الألماس مع الهند تمثل نحو 50% من إجمالي التجارة العامة بين إسرائيل والهند".

وتستورد إسرائيل الأحجار الخام من جميع أنحاء العالم بينما تتخصص الشركات الهندية في تلميع الصخور وتحويلها إلى أحجار لامعة.

ويقول مولدوسكي: "نحن نصدّر الأحجار الخام ولا سيما المصقولة منها".

علاقات دفاعية

واعترفت الهند بالدولة العبرية في العام 1950 لكنها لم تقم علاقات دبلوماسية معها حتى عام 1992. في الوقت نفسه تؤكد الهند باستمرار دعمها لإنشاء دولة فلسطينية.

وحسب مدير بورصة الألماس الإسرائيلية "كان الألماس من أول السلع التي تبادلتها إسرائيل والهند في أوائل السبعينيات". اليوم تتجاوز علاقة البلدين تجارة الألماس.

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس الهند في الذكرى الثلاثين لتأسيس الروابط الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. والتقى نظيره الهندي راجناث سينغ. وقال: "يمكننا أن نزيد من قدراتنا ونضمن المصالح الأمنية والاقتصادية للبلدين من خلال العمل معاً".

وتقدّر قيمة مبيعات إسرائيل من المعدات العسكرية السنوية للهند بنحو مليار دولار.

وأبرم القوميون الهندوس منذ وصول حزب باراتيا جاناتا، الحزب الحاكم الحالي لجمهورية الهند بقيادة رئيس الوزراء اليميني باراتيا جاناتا، عقوداً تجارية كبيرة مع إسرائيل واتفاقيات في مجالات أنظمة المياه والزراعة والصحة والطاقة الشمسية.

كما جرى إنشاء صندوق ابتكار بقيمة 40 مليون دولار لتشجيع الشراكات بين البلدين. ويتوقع البلدان إنجاز اتفاقية التجارة الحرة في وقت لاحق من العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us