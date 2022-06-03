سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة منذ 1990.. المجلس العسكري بميانمار يقرر إعدام معارضين سياسيين
أعلن المجلس العسكري في ميانمار أنه سيعدم عضواً سابقاً في حزب الحاكمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي وناشطاً بارزاً مؤيداً للديموقراطية، فضلاً عن شخصين آخرَين، في أول إعدامات في بورما منذ 1990.
لأول مرة منذ 1990.. المجلس العسكري بميانمار يقرر إعدام معارضين سياسيين
المجلس العسكري في ميانمار قرر إعدام معارضين سياسيين للمرة الأولى منذ 1990 / AA
3 يونيو 2022

أعلن المجلس العسكري في ميانمار الجمعة أنه سيعدم عضواً سابقاً في حزب الحاكمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي وناشطاً بارزاً مؤيداً للديموقراطية، فضلاً عن شخصين آخرين، في أول إعدامات في بورما منذ 1990.

وقال ساو مين تون متحدثاً باسم المجلس العسكري الحاكم إن النائب السابق فيو زيا ثاو والناشط كو جيمي اللذين حُكم عليهما بالإعدام بتهمة الإرهاب، "سيٌعدمون حسب نظام السجن"، مع معتقلَيْن آخرَيْن في موعد غير محدد.

وحكم المجلس العسكري بالإعدام على عشرات الناشطين الذين عارضوا الانقلاب الذي سمح له بالاستيلاء على السلطة في فبراير/شباط 2021. لكن بورما لم تنفّذ حكم إعدام منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وأوقف فيو زيا ثاو، وهو عضو سابق في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية حزب أونغ سان سو تشي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وحُكم عليه بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2022 بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأصدرت المحكمة العسكرية العقوبة نفسها بحق الناشط المؤيد للديموقراطية كياو مين يو المعروف بلقب "جيمي".

وقال ساو مين تون: "طلبوا استئناف الحكم وقدموا أيضاً طلباً لتخفيف الحكم، لكن كلاهما رُفض. لا شيء آخر الآن".

ولفت إلى أن تاريخ تنفيذ الإعدامات لم يحدّد بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us