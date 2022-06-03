سياسة
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قرار لإيلون ماسك يتسبب بتراجع أسهم "تسلا" بنسبة 7 في المئة
قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إنه يحتاج إلى إلغاء نحو 10% من الوظائف في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وهو ما سبب تراجع أسهم الشركة بأكثر من 7% الجمعة.
قرار لإيلون ماسك يتسبب بتراجع أسهم "تسلا" بنسبة 7 في المئة
إيلون ماسك يسعى إلى خفض 10% من القوى العاملة في "تيسلا" / AP
3 يونيو 2022

تراجعت أسهم شركة "تيسلا" بأكثر من 7% الجمعة، بسبب أنباء عن اعتزام الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك تسريح 10% من العاملين بالشركة، فضلاً عن توجيه أسئلة من جهات تنظيم أمريكية حول شكاوى من توقف السيارات الكهربائية للشركة دون سبب.

في رسالة إلكترونية وردت الخميس إلى المديرين التنفيذيين في تيسلا بعنوان: ”علّقوا كل التوظيف حول العالم”، كتب ماسك أن ”لديه شعوراً بالغ السوء” حيال الاقتصاد كما أن الشركة تحتاج إلى خفض عدد العاملين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي تقرير مايو/أيار للجنة التبادل والصكوك، قالت تيسلا إن لديها 100 ألف و121 موظفاً حول العالم، ويشمل ذلك فروعها.

وفقدت أسهم تيسلا نحو ثلث قيمتها منذ بداية أبريل/نيسان، بعد وقت قصير على إعلان ماسك لأول مرة فكرة شراء “تويتر”.

وفي بداية التداول الجمعة، تراجعت أسهم تيسلا 55.66 دولار أو 7.2% إلى 719.34 دولار. كانت الأسهم تتداول عند 1150 دولاراً قبل شهرين فقط.

والجمعة أيضاً، قالت جهات تنظيمية حكومية إن أكثر من 750 من مالكي سيارات تيسلا اشتكوا من أن سياراتهم التي تعمل على نظام قيادة شبه ذاتي توقفت فجأة على طرق دون سبب واضح.

وكشفت هيئة سلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة عن العدد في خطاب بطلب معلومات مفصلة إلى تيسلا نشرته على موقعها الإلكتروني.

هذا هو رابع تحقيق رسمي للشركة مُصنّعة السيارات خلال ثلاث سنوات في تكساس، وأشرفت الهيئة أيضاً على استدعاء 23 سيارة تيسلا منذ يناير/كانون الثاني 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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