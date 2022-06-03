سياسة
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أردوغان وستولتنبرغ يبحثان هاتفياً انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
بحث الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. وشدد أردوغان على ضرورة تخلي السويد وفنلندا عن دعم الإرهاب، وأن يرفع البَلدان العقوبات المفروضة على تركيا.
أردوغان وستولتنبرغ يبحثان هاتفياً انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
شدد أردوغان على ضرورة تخلي السويد وفنلندا عن دعم الإرهاب / AA
3 يونيو 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، في اتصال هاتفي.

وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة، أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن مخاوف تركيا الأمنية فيما يتعلق بطلبات عضوية السويد وفنلندا تستند إلى أسس عادلة ومشروعة.

وشدد أردوغان على ضرورة تخلي السويد وفنلندا عن دعم الإرهاب، وأن يرفع البَلدان العقوبات المفروضة على تركيا، وأن يظهرا بشكل صريح وواضح استعدادهما لإبداء التضامن في إطار الحلف.

بدوره، أكد ستولتنبرغ ضرورة تلبية تطلعات تركيا التي وصفها بأنها "حليف مهم".

ومؤخرا قال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة "PKK" وأذرعه ، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.

وبدأت مؤخرا في العاصمة أنقرة، المشاورات بشأن طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف العسكري، بمشاركة كبار الدبلوماسيين من الدول الثلاث.

تجدر الإشارة إلى أن انضمام بلد ما للحلف يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الأعضاء في الناتو البالغ عددها 30 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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