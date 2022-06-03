سياسة
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"حظاً وفيراً برحلته إلى القمر".. بايدن يرد على تصريحات ماسك حول الاقتصاد
رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات انتقد فيها إيلون ماسك إدارة الملف الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقال بايدن مازحاً: "حظاً وفيراً في رحلته إلى القمر".
"حظاً وفيراً برحلته إلى القمر".. بايدن يرد على تصريحات ماسك حول الاقتصاد
ماسك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين تنفيذيين قائلاً إنه ينتابه "شعور سيئ هائل" عن الاقتصاد / Getty Images
3 يونيو 2022

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، عن رفضه تعليق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن "شعور سيئ هائل" لديه إزاء الاقتصاد، وقال مازحاً إنه يتمنى لماسك "حظاً سعيداً" في "رحلته إلى القمر".

وذكرت رويترز في وقت الجمعة، أن ماسك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين تنفيذيين قائلاً إنه ينتابه "شعور سيئ هائل" عن الاقتصاد ويحتاج إلى خفض الوظائف في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة نحو عشرة في المئة.

وعندما سألت رويترز بايدن عن تصريحات ماسك أجاب بالرفض.

وأضاف أنه "في حين يتحدث إيلون ماسك عن ذلك، تزيد (شركة) فورد استثماراتها بشكل كاسح".

وتابع: "فورد تزيد الاستثمارات وتنتج سيارات كهربائبة جديدة.. يمكن أن أضيف أنه جرى تعيين ستة آلاف موظف جديد، بعقد عمل جماعي في الغرب الأوسط".

وأضاف: "حظاً وفيراً في رحلته إلى القمر".

ورد ماسك على تويتر قائلاً: "شكراً با سيادة الرئيس". وأضاف رابطاً يشير إلى منح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية شركة سبيس إكس الفضائية التي يملكها ماسك عقداً في أبريل/نيسان 2021، لصناعة سفينة فضاء تحمل رواداً إلى القمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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