سياسة
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"حليف مهم".. ستولتنبرغ يشيد بجهود تركيا لضمان الأمن الغذائي حول العالم
أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ في تغريدة، عن امتنانه للجهود التي تبذلها تركيا من أجل ضمان الأمن الغذائي حول العالم. وأكّد أن تركيا حليف مهم.
"حليف مهم".. ستولتنبرغ يشيد بجهود تركيا لضمان الأمن الغذائي حول العالم
أمين عام الناتو يشيد بجهود تركيا لضمان الأمن الغذائي حول العالم / AA
3 يونيو 2022

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، بالجهود التي تبذلها تركيا لضمان الأمن الغذائي حول العالم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر عقب اتصال هاتفي أجراه الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ستولتنبرغ إن الاتصال مع الرئيس أردوغان كان بنّاءً، مؤكداً أن تركيا حليف مهم.

وأشار إلى أن الحلف يقدر الجهود التي تبذلها تركيا من أجل التوصل إلى اتفاق في قضية الأمن الغذائي.

وذكر أنه بحث مع أردوغان مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، وقال إنهم سيواصلون الحوار في هذا الصدد.

وحسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أكّد أردوغان لستولتنبرغ أن مخاوف تركيا الأمنية فيما يتعلق بطلب عضوية السويد وفنلندا تستند إلى أسس عادلة ومشروعة.

وشدد أردوغان على ضرورة تخلي السويد وفنلندا عن دعم الإرهاب، وأن يرفع البلدان العقوبات المفروضة على تركيا، ويظهران بصراحة ووضوح استعدادهما لإبداء التضامن في إطار الحلف.

بدوره، أكد ستولتنبرغ ضرورة تلبية تطلعات تركيا التي وصفها بأنها "حليف مهم"، وفق بيان دائرة الاتصال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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