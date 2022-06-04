استدعت وزارة الخارجية التركية سفير اليونان لدى أنقرة احتجاجاً على السماح لتنظيم PKK الإرهابي بالتظاهر قرب سفارة أنقرة في أثينا والتسهيلات التي توفرها اليونان للتنظيمات الإرهابية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الخارجية التركية أبلغت السفير اليوناني كريستودولوس لازاريس احتجاج أنقرة حيال التسهيلات التي توفرها أثينا للتنظيمات الإرهابية التي تقوم تركيا بمكافحتها مثل PKK وكولن-FETÖ والتنظيمات اليسارية المتطرفة.

وجرى إبلاغ لازاريس أن التنظيمات الإرهابية المذكورة تمارس بكل سهولة أنشطة الدعاية والتمويل والتجنيد في أراضي اليونان التي تعزز وضعها ملاذاً آمناً بالنسبة إلى الدوائر المرتبطة بالإرهاب.

كما عرضت الوزارة على السفير الإمكانات اللوجستية والتدريبات التي يستفيد منها الإرهابيون في معسكر لافريون، وهم يشكلون تهديداً لأمن تركيا.

وأكّدت الوزارة أن معسكر لافريون أصبح وكراً للإرهاب يضاهي معسكرات PKK في العراق وسوريا.

وأبلغت الخارجية السفير اليوناني أيضاً ردة فعل تركيا وآراءها حيال المظاهرة العلنية التي تجري قرب سفارة تركيا لدى أثينا انطلاقاً من المعسكر المذكور.

وأعربت عن هواجس أنقرة حيال أمن بعثات تركيا ورعاياها في اليونان، وجددت تأكيد تطلعات أنقرة بشأن التعاون الفعال في مكافحة الإرهاب.

وشدّدت على ضرورة أن تفي اليونان بالمسؤوليات المترتبة عليها في مكافحة الإرهاب بموجب علاقات الجوار والقانون الدولي.