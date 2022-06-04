سياسة
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شاهد | 3 قتلى على الأقل في كوبا جراء أمطار غزيرة مرتبطة بمرور الإعصار آغاثا
أسفرت أمطار غزيرة ناجمة عن مرور إعصار آغاثا عن سقوط قتلى ومصابين بعدة مقاطعات كوبية، كما تضررت مدن وانهارت مئات المباني، فيما تحاول فرق الإنقاذ إجلاء السكان.
شاهد | 3 قتلى على الأقل في كوبا جراء أمطار غزيرة مرتبطة بمرور الإعصار آغاثا
3 قتلى على الأقل في كوبا جراء أمطار غزيرة مرتبطة بمرور الإعصار آغاثا / AFP
4 يونيو 2022

ضربت أمطار غزيرة مرتبطة بمرور الإعصار آغاثا الجمعة مقاطعات عدّة في كوبا بالإضافة إلى العاصمة هافانا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان أثر آخَر حسب حصيلة رسميّة موقّتة، في حين انقطعت الكهرباء عن آلاف سكّان البلاد.

وقال معهد الأرصاد الجوية الكوبي إنّ "أمطاراً قوية وغزيرة، فضلاً عن عواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا مع هطول أمطار متراكمة تجاوزت 200 ملم ستستمر حتى نهاية يوم الجمعة وغداً السبت".

وعثر على جثة رجل مفقود يبلغ من العمر 44 عاماً مساء الجمعة في مقاطعة بينار ديل ريو (غرب كوبا) بعد سقوطه في نهر، حسب الموقع الإخباري الحكومي "كوباديبات" الذي تحدث عن فقدان شخص آخر في المنطقة نفسها.

تعزى هذه الظاهرة إلى مرور إعصار آغاثا الاثنين في المكسيك، والذي انخفضت شدته الثلاثاء ليتحول إلى عاصفة استوائية قد تتحول مجدداً إلى إعصار في الأيام المقبلة وفقاً لمركز ميامي للأعاصير.

وقال السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي في العاصمة لويس أنطونيو توريس خلال تفقده منطقة سجلت فيها أضرار جسيمة من سقوط جسر وتسرب المياه إلى عدد من المنازل، إن "المياه تغمر الناس حتى الخاصرة".

انهيار منازل في هافانا

وتضررت أحياء عدة في العاصمة الكوبية، بما في ذلك هافانا القديمة ووسط المدينة حيث قضى رجل يبلغ 69 عاماً وأصيب آخَر، حسبما أفاد موقع كوبا ديبايت الإخباري.

وأبلغ الدفاع المدني في وقت لاحق عن وفاة أخرى في مقاطعة هافانا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعرضت وسائل الإعلام الحكومية صوراً لعمال إنقاذ يجلون سكاناً في قوارب.

في العاصمة جرى تسجيل 40 انهياراً في مبانٍ سكنية وجرى إجلاء نحو 400 شخص، بينما غادر نحو 2000 شخص منازلهم بحثاً عن مأوى، حسب السلطات.

وقال السلطات إن ما مجموعه 50 ألف شخص في مقاطعة هافانا محرومون الكهرباء.

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أحد المارة في مقاطعة بينار دل ريو (غرب) التي تضررت أيضاً من الفيضانات، سقط في نهر غمرته المياه ولم يتمكن من الخروج منه.

وقال معهد الأرصاد الجوية في كوبا إن الأمطار أدت إلى "فيضانات من مقاطعة بينار ديل ريو إلى منطقة سانكتي سبيريتوس (وسط) وكذلك في جزيرة خوفينتود" في جنوب البلاد.

ودعا المعهد إلى "متابعة مستمرة لحالة الأرصاد الجوية المائية في كل مقاطعة"، بسبب تشبع الأرض بالمياه إثر هطول الأمطار الغزيرة.

من جهته أوضح مركز مراقبة الأعاصير في ميامي أن العاصفة ترافقها رياح تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومتراً في الساعة وتتحرك بسرعة سبعة كيلومترات في الساعة، وبالتالي من المتوقع أن تصل إلى شبه جزيرة فلوريدا السبت.

ويبدأ موسم الأعاصير في الأول من يونيو/حزيران من كل عام وينتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني شمال المحيط الأطلسي وخليج المكسيك ومنطقة بحر الكاريبي.

ويتوقع معهد الأرصاد الجوية تشكل 17 إعصاراً هذا الموسم، أي أكثر من المعدل التاريخي البالغ 14 إعصاراً سنوياً بين عامَي 1991 و2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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