سياسة
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أردوغان: نواصل التحضير لاستكمال الخط الأمني جنوب تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني ​​على حدودها الجنوبية عبر عمليات جديدة.
أردوغان: نواصل التحضير لاستكمال الخط الأمني جنوب تركيا
4 يونيو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني ​​على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة.

جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب-القفل (في العراق)".

وتابع: "نواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال خطنا الأمني ​​على حدودنا الجنوبية عبر عمليات جديدة".

وأشار أردوغان إلى أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونخطو خطوات بهذا الخصوص".

والأربعاء الماضي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق قبل أكثر من شهر.

وفي نفس اليوم قال أردوغان إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمال سوريا.

وأضاف مخاطباً الدول الغربية أن الذين يحاولون إضفاء الشرعية على تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه تحت أسماء مختلفة لا يخدعون سوى أنفسهم.

ولفت أردوغان إلى أن العملية العسكرية المرتقَبة تهدف إلى تطهير منطقتَي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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