سياسة
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قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا يعلنان انفصالهما
أكدت وكالة العلاقات العامة، التي تتولى شؤون المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع نادي برشلونة لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، أن الشريكين سينفصلان. وكانت شاكيرا (45 عاماً) وبيكيه (35 عاماً) معاً منذ عام 2011، ولديهما طفلان. والتقيا في بطولة كأس العالم 2010.
قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا يعلنان انفصالهما
 شاكيرا (45 عاماً) وبيكيه (35 عاماً) معاً منذ عام 2011، ولديهما طفلان / Getty Images
4 يونيو 2022

أكدت المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع نادي برشلونة لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه في بيان السبت أنهما سينفصلان.

وجاء في البيان الذي أصدراه عبر وكالة العلاقات العامة التي تتولى شؤونهما "يؤسفنا تأكيد أننا سنفترق. من أجل مصلحة طفلينا، اللذين يمثلان أهم أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما".

كانت شاكيرا (45 عاماً) وبيكيه (35 عاماً) معاً منذ عام 2011، ولديهما طفلان. والتقيا قبل وقت قصير من بطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، عندما ظهر بيكيه في فيديو أغنية شاكيرا "واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)" التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.

والتقى النجمان قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير شاكيرا الأغنية الشهيرة "واكا واكا"، ولهما ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة لخيانة محتملة من قبل بيكيه، ونشرت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية تقريراً حول خيانة مع "طالبة في العشرينيات".

وتواجه شاكيرا محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا بعد أن خسرت استئنافاً في 26 مايو/أيار. ويتهمها المدعون بعدم دفع ضرائب على الدخل الذي حصلت عليه بين عامي 2012 و2014 تصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار).

وقال فريقها القانوني في بيان إنه سيواصل الدفاع عنها في القضية بحجج قانونية قوية.

وفي مارس/آذار الماضي، صنّفت شاكيرا بيكيه بأنه "أفضل قلب دفاع في العالم"، بعد مشاركته في الفوز الكبير لفريقه برشلونة على مضيفه ريال مدريد 4-صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني. كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي "جيرارد لا يسمح لي بالتحدث عن هذه الأمور علناً. لكن فقط من خلال شجاعته يمكنه تقديم أداء مماثل، متغلباً على أية إصابة وألم عبر تقديم أفضل ما لديه دائماً".

تابعت المغنية لبنانية الأصل التي يتبعها على موقع تويتر 53 مليون شخص و73 مليوناً على إنستغرام "ليس لأنه زوجي، لكنه أفضل قلب دفاع في العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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