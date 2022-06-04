أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حلف الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة، تطرق خلالها إلى طلب انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وأضاف: "أقولها بشكل واضح وصريح، وأكدت ذلك لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ في اتصال هاتفي أمس، الناتو ليس منظمة تضمن أمن التنظيمات الإرهابية".

وأردف أن أعضاء تنظيم "PKK" يصولون ويجولون ويحملون صور زعيمهم كيفما يشاؤون في السويد وفنلندا.

وأوضح أن أتباع التنظيم ينظمون مظاهراتهم ضد الدولة التركية تحت حماية قوات الشرطة في دول مثل السويد وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا.

وأكد أنه لا يمكن لتركيا تكرار الخطأ الذي ارتكبته في الماضي عندما وافقت على عودة اليونان إلى الناتو، مشيراً إلى احتضان الأخيرة أعضاء تنظيمات إرهابية.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

كما لخص رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مطالب تركيا من السويد للموافقة على انضمامها إلى حلف الناتو، في 5 بنود وهي وقف الدعم السياسي للإرهاب، وتجفيف الموارد المالية للإرهاب، ووقف تقديم الأسلحة لتنظيمي "PKK" و"YPG"، وإلغاء القيود والعقوبات التي تفرضها السويد على تركيا، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.