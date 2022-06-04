سياسة
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الشرطة التونسية تفرق عشرات المحتجين ضد الاستفتاء على الدستور
فرقت الشرطة التونسية عشرات المحتجين بالعاصمة تونس،  بعد أن دعت  5 أحزاب تونسية لوقفة احتجاجية رفضاً لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع في 25 يوليو/تموز المقبل. ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات من قبيل: "العصابة هي هي، لا تراجع على القضية".
الشرطة التونسية تفرق عشرات المحتجين ضد الاستفتاء على الدستور
أطلقت الأحزاب الخمسة "حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد" / AFP
4 يونيو 2022

فرقت الشرطة التونسية عشرات المحتجين بالعاصمة تونس، السبت، رفضاً لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع في 25 يوليو/تموز المقبل.

ودعت إلى الوقفة 5 أحزاب هي "الحزب الجمهوري"، و"التيار الديمقراطي"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، و"العمال"، و"القطب"، وفق مراسل الأناضول.

والخميس، أطلقت الأحزاب الخمسة "حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد"، شكل رئيس البلاد قيس سعيد لجنة لكتابة مسودته، ودعا إلى الاستفتاء عليه في يوليو/تموز المقبل.

وحسب مراسل الأناضول، اعترضت الشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى مقر هيئة الانتخابات، عبر وضع الحواجز الحديدية واستخدام الغاز المسيل للدموع.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات من قبيل: "العصابة هي هي، لا تراجع على القضية"، و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وقال أمين عام حزب "العمال" حمة الهمامي، في كلمة خلال الوقفة: "نحتج أمام هيئة الرئيس باعتبارها هيئة تزوير، لأننا نعتبر أن هدفها الوحيد تزوير الاستفتاء وما يتبعه من انتخابات".

وتابع الهمامي، أن "المسار الذي يتبعه سعيد هدفه تدمير كل المؤ سسات والحريات وتنصيب نفسه مستبداً جديداً لتونس"، وفق تعبيره.

وأضاف: "وُوجِهنا بالقمع، واعتدوا علينا، وهو أمر يصور لنا الوجه البشع لهذا النظام".

من جانبه، قال القيادي بحزب التكتل خليل الزاوية، لوكالة الأناضول، إن "وقفة اليوم جوبهت بالقمع ووضع الحواجز لمنع المحتجين من الوصول إلى مقر هيئة الانتخابات والوقوف أمامها".

وزاد: "احتجاجنا سلمي ولم نقتحم مقر الهيئة (..) ورغم ذلك وُوجهنا بالعنف والغاز المسيل للدموع وهو أمر غير مقبول".

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها.

وأواخر مايو/أيار الماضي، أصدر سعيد مرسوماً يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، بينما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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