سياسة
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العثور على جثتَي شابين بمقصورة أمتعة طائرة تجارية بالجزائر.. ما القصة؟
أعلنت الشرطة الجزائرية، العثور على جثتي شابين داخل مقصورة الأمتعة على متن طائرة تجارية كانت ستتجه من مطار العاصمة إلى مطار أورلي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.
العثور على جثتَي شابين بمقصورة أمتعة طائرة تجارية بالجزائر.. ما القصة؟
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4 يونيو 2022

أعلنت الشرطة الجزائرية، السبت، العثور على جثتي شابين داخل طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية الحكومية بمطار العاصمة.

وأفادت الشرطة في بيان، أنه "جرى العثور على جثتين من جنس ذكر يتراوح عمراهما بين 20 و23 عاماً بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة".

وأضافت أنه "جرى فتح تحقيق في القضية تحت إشراف وكيل الجمهورية (النائب العام) لدى محكمة الدار البيضاء شرقي الجزائر العاصمة التي يقع بها المطار".

بدوره، قال مصدر نقابي بالخطوط الجوية الجزائرية للأناضول، إن الشابين "عُثر عليهما صباح السبت من طرف فرق فنية تابعة للشركة بمقصورة الأمتعة على متن طائرة تجارية كانت ستتجه إلى مطار أورلي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس".

وأوضح المصدر، مفضلاً عدم نشر اسمه، أن الشابين "يرجح صعودهما إلى الطائرة مطلع يونيو (حزيران) الجاري، بغرض الهجرة بطريقة غير نظامية نحو أوروبا".

وأردف أن "الفرق التي عثرت على الضحيتين وجدت جوازي سفريهما مثبتين على ساقيهما"، مشيراً إلى أن السلطات "باشرت تحقيقاً فورياً لمعرفة ظروف وملابسات القضية، كما سيجري تشريح جثتي الضحيتين لتحديد أسباب الوفاة بدقة".

وقبل أشهر غصت المنصات الاجتماعية في الجزائر بخبر نجاح قاصر من ولاية قسنطينة (شرق) في الوصول إلى مطار "شارل دوغول" الدولي في باريس، بعد أن تسلل إلى صندوق عجلات طائرة تابعة للخطوط الجزائرية.

​​​​​​​وظهر المراهق لاحقاً في فيديو قال فيه، إنه تسلل للطائرة ولبث فيها أكثر من 16 ساعة قبل أن تقلع.

​​​​​​​وأعلنت لاحقاً سلطات مدينة باريس التكفل بالمراهق في مركز رعاية، بالنظر إلى كونه قاصراً ولم يبلغ سن الرشد القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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