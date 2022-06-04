يبدأ ملك بلجيكا فيليب، أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء في الفترة بين 7 و13 يونيو/حزيران الجاري.

ويرافق الملك في زيارته الملكة ماتليد، ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، وأعضاء آخرون في الحكومة البلجيكية، حسب ما ذكر موقع "ذا إيست أفريكان".

وخلال زيارته التي تستمر لـ6 أيام للمستعمرة البلجيكية السابقة، يعتزم الملك فيليب زيارة العاصمة كينشاسا ومدينة لوبومباشي (جنوب)، وبوكافو بولاية كيفو، شرقي الكونغو الديمقراطية.

وسبق أن خطط الملك فيليب لزيارة الكونغو الديمقراطية في يونيو/حزيران عام 2020، إلا أن الرحلة أُجّلت بسبب جائحة كورونا، وأُجلت أيضاً رحلة أخرى هذا العام بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتعتبر الكونغو الديمقراطية وبلجيكا زيارة العاهل البلجيكي التي تأتي بعد اثني عشر عاماً من زيارة الملك ألبرت الثاني، علامة على تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أن جمدت الدولة الأوروبية التعاون في نهاية فترة جوزيف كابيلا.

وتُحيي الكونغو الديمقراطية في 30 يونيو/حزيران من كل عام ذكرى بطلها الوطني باتريس لومومبا الذي تحول إلى أيقونة لدى الناشطين الجدد المناهضين للاستعمار والذين يطالبون القوى الاستعمارية السابقة بتحمل المسؤولية عن ماضيها.

ودخل لومومبا التاريخ في 30 يونيو/حزيران 1960 بفضل كلمته المناهضة لعنصرية المستعمرين التي ألقاها بحضور ملك بلجيكا بودوان خلال الاحتفال الرسمي الذي أعلن ولادة الكونغو. وقال: «لقد عرفنا السخرية والإهانات، وتحملنا اللطمات صباحاً وظهراً ومساء، لأننا كنا زنوجاً».

وجاءت كلمة لومومبا بصفته رئيس وزراء الرئيس جوزيف كاسا - فوبو، في سياق الرد على الملك البلجيكي الذي أشاد بإرث سلفه ليوبولد الثاني ووصفه برسول الحضارة لا "غازياً".

بدوره، قال مكتب رئيس الكونغو الديمقراطية، في بيان إن هذه الزيارة "ستمثل مرة أخرى الجودة الممتازة للعلاقات الثنائية بين مملكة بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية".

وحسب موقع "ذا إيست أفريكان"، وافقت بلجيكا على إعادة القطع الأثرية للكونغو الديمقراطية التي نُهبت في عهد الملك ليوبولد الثاني، عندما كانت البلاد تحت الحكم الاستعماري.

وفي فبراير/شباط 2022 ، سلم رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى نظيره الكونغولي جان ميشال سما لوكوندي قائمة الأعمال الفنية التي ستجري إعادتها إلى الكونغو الديمقراطية، والتي جرى الاحتفاظ بها لأكثر من 100 عام في المتحف الملكي لإفريقيا الوسطى بالقرب من بروكسل.