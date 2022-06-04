سياسة
3 دقيقة قراءة
وسط انتقاد الماضي الاستعماري.. ملك بلجيكا يزور الكونغو الديمقراطية لأول مرة
يبدأ ملك بلجيكا فيليب، أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء في الفترة بين 7 و13 يونيو/حزيران الجاري.
وسط انتقاد الماضي الاستعماري.. ملك بلجيكا يزور الكونغو الديمقراطية لأول مرة
ملك بلجيكا يجري زيارته الأولى إلى الكونغو الديمقراطية الثلاثاء / AA
4 يونيو 2022

يبدأ ملك بلجيكا فيليب، أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء في الفترة بين 7 و13 يونيو/حزيران الجاري.

ويرافق الملك في زيارته الملكة ماتليد، ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، وأعضاء آخرون في الحكومة البلجيكية، حسب ما ذكر موقع "ذا إيست أفريكان".

وخلال زيارته التي تستمر لـ6 أيام للمستعمرة البلجيكية السابقة، يعتزم الملك فيليب زيارة العاصمة كينشاسا ومدينة لوبومباشي (جنوب)، وبوكافو بولاية كيفو، شرقي الكونغو الديمقراطية.

وسبق أن خطط الملك فيليب لزيارة الكونغو الديمقراطية في يونيو/حزيران عام 2020، إلا أن الرحلة أُجّلت بسبب جائحة كورونا، وأُجلت أيضاً رحلة أخرى هذا العام بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتعتبر الكونغو الديمقراطية وبلجيكا زيارة العاهل البلجيكي التي تأتي بعد اثني عشر عاماً من زيارة الملك ألبرت الثاني، علامة على تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أن جمدت الدولة الأوروبية التعاون في نهاية فترة جوزيف كابيلا.

وتُحيي الكونغو الديمقراطية في 30 يونيو/حزيران من كل عام ذكرى بطلها الوطني باتريس لومومبا الذي تحول إلى أيقونة لدى الناشطين الجدد المناهضين للاستعمار والذين يطالبون القوى الاستعمارية السابقة بتحمل المسؤولية عن ماضيها.

ودخل لومومبا التاريخ في 30 يونيو/حزيران 1960 بفضل كلمته المناهضة لعنصرية المستعمرين التي ألقاها بحضور ملك بلجيكا بودوان خلال الاحتفال الرسمي الذي أعلن ولادة الكونغو. وقال: «لقد عرفنا السخرية والإهانات، وتحملنا اللطمات صباحاً وظهراً ومساء، لأننا كنا زنوجاً».

وجاءت كلمة لومومبا بصفته رئيس وزراء الرئيس جوزيف كاسا - فوبو، في سياق الرد على الملك البلجيكي الذي أشاد بإرث سلفه ليوبولد الثاني ووصفه برسول الحضارة لا "غازياً".

بدوره، قال مكتب رئيس الكونغو الديمقراطية، في بيان إن هذه الزيارة "ستمثل مرة أخرى الجودة الممتازة للعلاقات الثنائية بين مملكة بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية".

وحسب موقع "ذا إيست أفريكان"، وافقت بلجيكا على إعادة القطع الأثرية للكونغو الديمقراطية التي نُهبت في عهد الملك ليوبولد الثاني، عندما كانت البلاد تحت الحكم الاستعماري.

وفي فبراير/شباط 2022 ، سلم رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى نظيره الكونغولي جان ميشال سما لوكوندي قائمة الأعمال الفنية التي ستجري إعادتها إلى الكونغو الديمقراطية، والتي جرى الاحتفاظ بها لأكثر من 100 عام في المتحف الملكي لإفريقيا الوسطى بالقرب من بروكسل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us