استخدمت منظمة التجارة الدولية للمرة الأولى كتابة اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضاً عن "Turkey" باللغات الأجنبية.

وجاء ذلك في تغريدة خلال إشادتها بمشاركة تركيا في مفاوضات دعم مصائد الأسماك في منظمة التجارة العالمية.

والخميس، استخدم مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى كتابة اسم دولة تركيا بصيغة "Türkiye" عوضاً عن "Turkey" باللغات الأجنبية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الأربعاء، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضاً عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسمياً لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.

وأوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلاً من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.