قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن جرى إجلاؤهما لفترة وجيزة من منزلهما الذي يقضيان به عطلة اليوم السبت, بعد أن دخلت طائرة خاصة صغيرة بالخطأ المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أنتوني جوليلمي إن الطائرة أُخرجت على الفور من المجال الجوي المحظور. وأضاف أنه سيجري سؤال الطيار الذي لم يجرِ الكشف عن هويته.

وقال: "كشف تحقيق أولي أن الطيار لم يكن على القناة الإذاعية المناسبة، ولم يكن يتبع إشعار الطيارين الذي قُدّم، ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة".

وتسبب الحادث، الذي وقع قبيل الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، في حدوث ارتباك بوسط مدينة ريهوبوث بيتش في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، حيث كان الموكب الرئاسي يتحرك بسرعة في أنحاء المدينة قبل العودة إلى مقر إقامة بايدن.

وقال مسؤول في الخدمة السرية إنه جرى اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، لكن لم يكن هناك تهديد كبير للرئيس.