سياسة
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إجلاء بايدن بعد اختراق طائرة لمجال جوي قرب مقر إقامته الصيفي.. ما القصة؟
أعلن البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية أن طائرة خاصة صغيرة دخلت عن طريق الخطأ المجال الجوي المحظور بالقرب من مقر الإقامة الصيفي للرئيس جو بايدن في ديلاوير اليوم السبت، ما أدى إلى إجلاء قصير للرئيس والسيدة الأولى.
إجلاء بايدن بعد اختراق طائرة لمجال جوي قرب مقر إقامته الصيفي.. ما القصة؟
إجلاء بايدن بعد اختراق طائرة لمجال جوي قرب مقر إقامته الصيفي / وسائل التواصل
4 يونيو 2022

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن جرى إجلاؤهما لفترة وجيزة من منزلهما الذي يقضيان به عطلة اليوم السبت, بعد أن دخلت طائرة خاصة صغيرة بالخطأ المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أنتوني جوليلمي إن الطائرة أُخرجت على الفور من المجال الجوي المحظور. وأضاف أنه سيجري سؤال الطيار الذي لم يجرِ الكشف عن هويته.

وقال: "كشف تحقيق أولي أن الطيار لم يكن على القناة الإذاعية المناسبة، ولم يكن يتبع إشعار الطيارين الذي قُدّم، ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة".

وتسبب الحادث، الذي وقع قبيل الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، في حدوث ارتباك بوسط مدينة ريهوبوث بيتش في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، حيث كان الموكب الرئاسي يتحرك بسرعة في أنحاء المدينة قبل العودة إلى مقر إقامة بايدن.

وقال مسؤول في الخدمة السرية إنه جرى اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، لكن لم يكن هناك تهديد كبير للرئيس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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