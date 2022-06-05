سياسة
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شاهد | مصرع 16 على الأقل جراء حريق بمستودع في بنغلاديش
لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 170 آخرون بحريق في مستودع حاويات بمدينة سيتاكوندا جنوب شرق بنغلاديش، حسب ما ذكرته الشرطة.
شاهد | مصرع 16 على الأقل جراء حريق بمستودع في بنغلاديش
مصرع 16 على الأقل جراء حريق بمستودع في بنغلاديش / Others
5 يونيو 2022

قال مسؤولون اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 170 في حريق هائل اندلع في مستودع حاويات جنوب شرق بنغلادش.

وأضافوا أن الحريق اندلع ليل السبت في المستودع الواقع في سيتاكوندا على بعد 40 كيلومتراً من مدينة تشيتاجونغ الساحلية، مما أدى إلى انفجار عدة حاويات بعد انفجار ضخم في الموقع.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أبو الكلام آزاد قائد الشرطة المحلية: "لقي 15 شخصاً حتفهم حتى الآن وأصيب نحو 170 بينهم ما لا يقل عن 40 من رجال الإطفاء و10 من رجال الشرطة. ولقي ثلاثة من رجال الإطفاء حتفهم".

وحسب الوكالة فإن سبب الحريق غير معروف. ويعمل نحو 600 شخص في المستودع.

من جهته قال رئيس منطقة تشيتاجونغ، مؤمن الرحمن للوكالة، إن الحريق جرى احتواؤه إلى حد كبير صباح الأحد (بالتوقيت المحلي).

بدوره لفت مصدر في اتحاد الحاويات البنغلاديشية الداخلية إلى أن بعض الحاويات تحتوي على مواد كيميائية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين.

فيما قال المسؤول الطبي في تشيتاجونغ محمد إلياس حسين إن عدد القتلى قد يرتفع لأن حالة بعض المصابين حرجة.

وعام 2020 لقي ثلاثة حتفهم في انفجار صهريج نفط بمستودع حاويات بمنطقة باتينجا في تشيتاجونغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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