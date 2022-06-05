سياسة
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تغريم رئيس كولومبيا وتحديد إقامته 5 أيام.. ما الحكاية؟
حُكم على الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بالسجن لمدة 5 أيام بتهمة عدم الامتثال لأمر محكمة بحماية حديقة وطنية.
تغريم رئيس كولومبيا وتحديد إقامته 5 أيام.. ما الحكاية؟
تغريم رئيس كولومبيا وتحديد إقامته 5 أيام.. ما الحكاية؟ / AA
5 يونيو 2022

أمرت محكمة في كولومبيا بفرض غرامة على الرئيس إيفان دوكي ووضعه قيد الإقامة الجبرية لخمسة أيام لعدم الامتثال لحكم سابق يطالبه بحماية متنزه وطني.

ويرى خبراء أنه لا توجد فرصة لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة في إيباجي عاصمة إقليم توليما. ولا يمكن اتهام الرئيس الكولومبي والتحقيق مع إلا من قبل لجنة تشريعية خاصة، ولا يمكن محاكمته إلا من قبل البرلمان.

وقالت محكمة إيباجي العليا في بيان لشرح حكمها إن دوكي ازدرى المحكمة لتقاعسه عن سن تدابير لحماية متنزه لوس نيفادوس الوطني كما أمرت المحكمة العليا في كولومبيا في 2020.

وفرضت المحكمة أيضاً غرامة على الرئيس بنحو أربعة آلاف دولار وأمرته بإنشاء وحدة خاصة من أفراد الشرطة أو الجيش للمساعدة في تنفيذ أعمال الحافظ على المتنزه.

وأصر الرئيس على أن حكومته تحمي المتنزهات الطبيعية وامتثلت لأمر المحكمة بالحفاظ على منتزه لوس نيفادوس الوطني.

وقال دوكي في مقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد رأينا حكماً أولياً يتعذر تفسيره"، واصفاً قرار المحكمة بأنه غير دستوري وشدد على أن قرار المحكمة العليا قد جرى تنفيذه بالفعل.

من جهته قال وزير العدل ويلسون رويز في بيان مصور أُرسل إلى الصحفيين إن الأدلة التي تثبت امتثال دوكي لحكم المحكمة العليا أُرسلت إلى المحكمة في إيباجي، لكنها قوبلت بالتجاهل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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