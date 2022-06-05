يحفر تنظيم PKK/YPG الإرهابي الأنفاق ويخفي الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت السورية والقرى المحيطة بها لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

ورصدت عدسة وكالة الأناضول من الجو عدداً من القرى المحيطة بتل رفعت وهي الشيخ عيسى ومنغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش، حيث تظهر المشاهد حفر التنظيم الإرهابي الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

كما رصدت تحركات لعناصر التنظيم الإرهابي حول الأنفاق و تجمعات لهم في القرى المدنية.

وحفر التنظيم الإرهابي خلال السنوات الماضية شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت ومحيطها، كما استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرته شرق الفرات إلى المنطقة.

وكان التنظيم الإرهابي سيطر على تل رفعت في فبراير/شباط عام 2016 بدعم جوي روسي ما تسبب بنزوح عشرات الآلاف من سكانها، فسكن معظمهم في مخيمات بالقرب من الحدود السورية-التركية.

ويستخدم التنظيم الإرهابي تل رفعت والقرى المحيطة بها منطلقاً لتنفيذ هجمات على المناطق الآمنة التي شكلتها تركيا بالعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا.

والأربعاء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمالي سوريا وتطهير منطقتَي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.