سياسة
3 دقيقة قراءة
قضية "متحرش التكنو" تشعل غضب الأردنيين.. والجامعة تتحرك
تصدر وسم "متحرش التكنو" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن السبت بعد نشر تسجيلات صوتية لطالبات قلن إنهن تعرضن للتحرش من قبل أستاذ جامعي، مما دفع الجامعة التي يدرّس فيها إلى التحرك.
قضية "متحرش التكنو" تشعل غضب الأردنيين.. والجامعة تتحرك
قضية "متحرش التكنو" تشعل غضب الأردنيين.. والجامعة تتحرك / AA
5 يونيو 2022

شغل تسجيل صوتي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأردنيين بعد أن زعم تورّط أستاذ جامعي في قضية تحرّش.

وأعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية السبت تشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى تداوله حول تورط أحد الأساتذة بالتحرش.

وأضافت الجامعة في بيان نشر على الصفحات الرسمية لها في مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء".

وقالت: “بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بمتحرش التكنولوجيا (..) فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء”.

ودعت الجامعة في البيان “أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة، وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية والكتمان”.

ومع تأكيدها في البيان اتخاذ “أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع” شددت الجامعة على احتفاظها بحقها القانوني حال ثبت عدم صحة الخبر.

وجاء البيان على خلفية تصدر وسم “متحرش التكنو” قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” بالمملكة، والذي تضمن اتهام أحد أساتذة جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتحرش بطالبات في الجامعة.

وبدأت القصة، وفق ما تروي الطالبة (ص.ت) عندما نشر أحد الطلبة تسجيلاً عبر إحدى مجموعات موقع فيسبوك، يتحدث فيه عن قصة طالبة تعرضت للتحرش من الأستاذ المتهم.

وأوضحت الطالبة، التي طلبت عدم ذكر اسمها أنه جرى التفاعل بشكل واسع مع ما نشره الطالب، مضيفة: “بلغنا أنه وصله تهديد بالفصل من الجامعة، مما اضطره إلى حذف التسجيل”.

واستنكر كثيرون ما وقع للطالبات، وفق الرواية التي انتشرت، بينما قال معلقون إن التحرش بطالبات الجامعة أضحى منتشراً بصفة لافتة في البلاد.

وأبدت إحدى المعلقات استغرابها لسكوت الضحايا من الطالبات اللاتي تتعرضن للتحرش، بينما ثمنت أخرى شجاعة البنات اللاتي نشرن المقاطع الصوتية.

المدونة والمخرجة آلاء حمدان أبدت إعجابها بالبنات اللاتي قررن الإعلان عما تعرضن له، وأكدت أن القضية "ستكبر" وفق تعبيرها، وهو ما سيثني حتماً متحرشين آخرين عن الإقدام على أي فعل مماثل.

إلا أن الأستاذ المقصود نفى الواقعة جملة وتفصيلاً، واعتبر في تغريدة عبر تويتر أنها مجرد "محاولات لتشويه سمعته".

كما توعّد بـ"التصدي لها بالطرق القانونية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us