سياسة
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شاهد | استمرار محاولات انتشال جثث من القطار الألماني المنكوب
ارتفعت السبت إلى خمسة قتلى حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن سكته قرب منتجع في منطقة الألب البافارية جنوب ألمانيا الجمعة، بعد انتشال جثة إضافية من الحطام، وفق ما أعلنت الشرطة.
شاهد | استمرار محاولات انتشال جثث من القطار الألماني المنكوب
ألمانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار إلى خمسة قتلى / Others
5 يونيو 2022

أعلنت الشرطة الألمانية العثور على جثة ضحية خامسة تحت قطار خرج عن مساره الجمعة في جبال الألب جنوب ألمانيا.

وذكرت وكالة الصحافة الأمريكية أنه جرى العثور على جثة الرجل بعد فشل المحاولات الأولية لرفع العربات التي خرجت عن مسارها.

وكان على عمال الإنقاذ الانتظار حتى يجرري إحضار رافعة ثقيلة إلى موقع الحادث.

ولا يزال التحقيق في ملابسات خروج القطار عن مساره.

ووقع الحادث الجمعة بعيد الظهر مع بدء العطلة المدرسية في منطقتي بادن-فورتمبرغ وبافاريا.

وقالت الشرطة إن القطار كان "مكتظاً جداً" وكان يقل نحو 140 شخصاً بعدما ساهم إطلاق تذكرة شهرية جديدة بسعر 9 يوروات صالحة للاستعمال في كل أنحاء البلاد في زيادة الإقبال.

وتفقّد وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ موقع الحادث السبت وأعرب عن "تأثره الشديد" إزاء الحجم "الهائل" للأضرار.

وقال الوزير: "سنستمر في التحقيقات وسنتوصل إلى كشف ما حصل".

من جهته أعرب رئيس الشركة الألمانية المشغلة للقطارات "دويتشه بان" ريتشارد لوتس خلال تفقّده الموقع عن "حزنه" لسقوط ضحايا وتعهّد بإجراء تحقيق معمق.

وكان القطار غادر غارميش-بارتنكيرشن متجهاً إلى ميونيخ عندما وقع الحادث في المنطقة القريبة من المنتجع.

ويعود أكثر حوادث القطارات دموية في ألمانيا إلى عام 1988 عندما خرج قطار فائق السرعة تشغله دويتشه بان عن مساره في إيشيده بساكسونيا السفلى مودياً بمئة شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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