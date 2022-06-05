سياسة
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مفتي عُمان: اجتراء متحدث الحزب الحاكم بالهند على الرسول حرب على كل مسلم
استنكر مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تعرّض الناطق باسم الحزب الحاكم في الهند للنبي محمد، مؤكداً أن على الأمة الإسلامية التوحد من أجل وقف هذا العدوان.
مفتي عُمان: اجتراء متحدث الحزب الحاكم بالهند على الرسول حرب على كل مسلم
مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي / AA
5 يونيو 2022

قال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي إن “الاجتراء من الناطق باسم الحزب الحاكم في الهند على الرسول محمد عليه السلام وزوجته السيدة عائشة هو حرب على كل مسلم“.

وأوضح في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر: “الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام -صلى الله عليه وسلم- وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها“.

وأضاف: ”هذا أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة ليوقفوا هذا العدوان السافر على أمة الإسلام على نبيها“.

وقال الشيخ الخليلي: ”باجتماع هذه الأمة في صعيد واحد للدفاع عن نبيها وعن حرمات دينها يكتب الله لها النصر ويفتح لها من أبواب الخير ما لا تحتسب، فلا يلبث أن يكون هذا الأمر خيراً لها وشراً على عدوها“.

ويوم السبت تداولت منصات التواصل الاجتماعي في دول عربية عدة وسم (هاشتاغ) “#إلا_رسول_الله_يا_مودي“، على خلفية تغريدة لسياسي هندي مقرّب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مسيئة إلى النبي محمد.

وعبّر ناشطون عن غضبهم إزاء تغريدة نشرها نافين كومار جيندال المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا في دلهي بشأن زواج النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- بالسيدة عائشة -رضي الله عنها- قائلين إنها تأتي امتداداً لسياسة رئيس الوزراء العنصرية ضد المسلمين.

واستنكر مغردون تصاعد حالة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الهند، قائلين إنها تسير على خطى فرنسا والصين في تعزيز الإسلاموفوبيا والعداء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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