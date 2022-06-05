سياسة
3 دقيقة قراءة
ألطون: على السويد تغيير سياستها في دعم الإرهاب
شدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على أن تركيا ستواصل دفاعها عن مصالحها الوطنية وحماية أمنها القومي في ما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أنه يجب على السويد التوقف عن دعم الإرهاب بشكل ملموس.
ألطون: على السويد تغيير سياستها في دعم الإرهاب
ألطون: على السويد تغيير سياستها في دعم الإرهاب   / AA
5 يونيو 2022

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ضرورة أن تجري السويد تغييراً دائماً وملموساً في سياستها بموضوع الإرهاب.

جاء ذلك في حديث لصحيفة "Dagens Nyheter" السويدية حول طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وشدد ألطون على أن رعاية السويد لتنظيمات إرهابية تحت ستار "حرية التعبير" و"اللجوء السياسي" ترخي بظلالها على مصداقية السويد في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "في ظل الظروف الراهنة لا يمكننا أن نقدم تفسيراً للشعب التركي حول كيف ولماذا سنكون في تحالف عسكري مع دولة توفر ملاذاً آمناً لعناصر PKK الإرهابي المتورط في اغتيال أولوف بالمه (رئيس وزراء سويدي اغتيل عام 1986) والذي ينفذ هجمات انتحارية في تركيا، أو تنظيم كولن الذي حاول تنفيذ انقلاب في تركيا وقتل 251 إنساناً بريئاً".

وأكد أن أنقرة تنتظر رؤية أفعال لا أقوال عندما يتعلق الأمر بسلامة أرواح المواطنين الأتراك وممتلكاتهم.

وأضاف: "يتوجب على السويد إجراء تغيير دائم وملموس في سياستها بموضوع الإرهاب".

وأردف: "تسليم الإرهابيين إلى تركيا ومنع أنشطة التنظيمات الإرهابية على الأراضي السويدية شروطنا التي لا غنى عنها".

ولفت ألطون إلى أن السويد ربما توهمت أن بوسعها "إقناع تركيا بشكل من الأشكال"، قبل تقديم طلب الانضمام إلى الناتو، أو أن أنقرة لن تعارض ذلك.

وأضاف: "لكن تركيا ليست تركيا القديمة، بل تركيا تدافع عن مصالحها مهما كلف ذلك"، مؤكداً حرص بلاده على نسج علاقات تقوم على الندية مع الأطراف الأخرى في مختلف المحافل، وأنه يتعين اعتياد الجميع على هذه الحقيقة.

وأشار إلى أن الدول التي ترغب بالانضمام إلى الناتو يمكنها نيل العضوية عند تحقيق الشروط اللازمة، وشدد على أن قضية مثل الإرهاب ليست محل تفاوض أو مساومة.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us