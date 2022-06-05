استدعت قطر، الأحد، سفير الهند لديها، ديباك ميتال، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية تصريحات مسيئة للنبي محمد والمسلمين، أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند.

فيما أعلن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، الأحد، تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تعليقات مسيئة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثارت غضباً واسعاً.

وذكرت قناة "NDTV" التلفزيونية أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر بتعليق عمل نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب، بانتظار نتائج التحقيق، وطرد نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية.

قرار الحزب جاء عقب بيان، اليوم، قال فيه إنه "يدين بشدة إهانة أي شخصية دينية" بغض النظر عن الدين الذي تتبع له.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، بإيقاف المسؤول الهندي عن مزاولة نشاطه بالحزب الحاكم "بسبب تصريحاته التي أثارت غضب المسلمين حول العالم".

وأكدت الوزارة أن "هذه التصريحات المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية، هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبه الإسلام في تنمية الحضارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند".

وجاءت تحركات الخارجية القطرية على خلفية تغريدة نشرها المسؤول الإعلامي في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في دلهي "نافين كومار جيندال" عن زواج النبي بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وتوقعت الدوحة في مذكرة الاحتجاج "اعتذاراً علنياً، وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند".

وأشار البيان إلى أن "السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش والذي سيؤدي بدوره إلى حلقة من العنف والكراهية".

وأضاف أن "المذكرة أشارت إلى أن أكثر من ملياري مسلم على مستوى العالم يتبعون هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته التي جاءت كرسالة سلام وتفاهم وتسامح، ويعتبرونها النور الذي يقتدي به المسلمون في جميع أنحاء العالم".

وجدد البيان "دعم قطر الكامل لقيم التسامح والتعايش واحترام جميع الأديان والقوميات، حيث إن هذه القيم تميز صداقات قطر العالمية وعملها الدؤوب للإسهام في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين".

واستدعت الكويت، الأحد، أيضاً سفير الهند لديها سيبي جورج، وسلمته مذكرة احتجاج وشجب رسمية، على خلفية تصريحات مسيئة للنبي محمد والمسلمين، أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها سلمت المسؤول الهندي "مذكرة احتجاج تعرب عن رفض الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم والمسلمين، الصادرة عن مسؤول الحزب الحاكم".

ورحبت بـ"إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة"، مطالبةً بـ"باعتذار علني عن تلك التصريحات المعادية".

وأردفت أن الاستمرار في تلك التصريحات دون إجراء رادع أو عقاب سيؤدي "إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال".

وأفادت بأن "إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح برسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته والدور الكبير الذي أدّاه الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند".