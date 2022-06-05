أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" قبل تلبية شروطها.

جاء ذلك في خطابه، الأحد، خلال اجتماع الدورة 30 للتشاور والتقييم لحزب العدلة والتنمية الحاكم، في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن بعض الدول دعت أنقرة إلى التحلي بالمرونة حيال توسيع حلف الناتو، مضيفاً "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قبل تلبية شروطنا".

وأشار إلى نجاح تركيا في التعامل مع الأزمات العالمية، قائلاً: "بينما تجري إعادة هيكلة منظومة الأمن والاقتصاد العالمي من جديد تُظهر تركيا تميزها وقوتها في كل مجال".

وتابع: "لقد ذكّرنا الجميع بأهمية مكانة تركيا داخل الناتو من خلال نهجنا المبدئي بشأن توسيع الحلف".

وسبق أن أكد الرئيس أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.​​​​​​​