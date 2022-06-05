قال نائب برلماني إن مسلّحين فتحوا النار على مصلين في كنيسة كاثوليكية جنوب غرب نيجيريا يوم الأحد، وفجّروا أيضاً متفجرات. ويُخشى أن يكون العشرات قد قُتلوا من بينهم أطفال.

وقال أوغونمولاسويي أولوول إن المهاجمين استهدفوا كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في ولاية أوندو بينما تجمع المصلون يوم عيد العنصرة الأحد.

وأضاف أولوولي، الذي زار الموقع وكذلك المستشفى حيث يعالج العديد من الجرحى، إن من بين القتلى أطفالاً كثيرين.

وقال طبيب بمستشفى في بلدة أوو الواقعة في جنوب غرب نيجيريا إن "العديد من المصلين كانوا قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم إلى المستشفى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين أطلقوا النار على المصلين وفجروا عبوات ناسفة في الكنيسة.

بينما يعاني جزء كبير من نيجيريا من القضايا الأمنية، تُعرف أوندو على نطاق واسع بأنها واحدة من أكثر الولايات أمناً في نيجيريا.

وشهدت أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان هجمات وعمليات خطف طلباً للفدية من عصابات مسلحة معظمها في شمال غرب البلاد. ومثل هذه الهجمات نادرة الحدوث في جنوب غرب نيجيريا.