سياسة
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مقتل العشرات في هجوم لمسلّحين على قدّاس بكنيسة في نيجيريا
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين هاجموا كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو النيجيرية خلال قداس الأحد، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص. وقال طبيب بمستشفى في بلدة أوو إن "العديد من المصلين كانوا قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم إلى المستشفى".
مقتل العشرات في هجوم لمسلّحين على قدّاس بكنيسة في نيجيريا
مسؤول: مقتل العشرات في هجوم على كنيسة في نيجيريا / Reuters
5 يونيو 2022

قال نائب برلماني إن مسلّحين فتحوا النار على مصلين في كنيسة كاثوليكية جنوب غرب نيجيريا يوم الأحد، وفجّروا أيضاً متفجرات. ويُخشى أن يكون العشرات قد قُتلوا من بينهم أطفال.

وقال أوغونمولاسويي أولوول إن المهاجمين استهدفوا كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في ولاية أوندو بينما تجمع المصلون يوم عيد العنصرة الأحد.

وأضاف أولوولي، الذي زار الموقع وكذلك المستشفى حيث يعالج العديد من الجرحى، إن من بين القتلى أطفالاً كثيرين.

وقال طبيب بمستشفى في بلدة أوو الواقعة في جنوب غرب نيجيريا إن "العديد من المصلين كانوا قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم إلى المستشفى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين أطلقوا النار على المصلين وفجروا عبوات ناسفة في الكنيسة.

بينما يعاني جزء كبير من نيجيريا من القضايا الأمنية، تُعرف أوندو على نطاق واسع بأنها واحدة من أكثر الولايات أمناً في نيجيريا.

وشهدت أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان هجمات وعمليات خطف طلباً للفدية من عصابات مسلحة معظمها في شمال غرب البلاد. ومثل هذه الهجمات نادرة الحدوث في جنوب غرب نيجيريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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