سياسة
2 دقيقة قراءة
مجزرة جديدة.. قتلى وجرحى في أحدث إطلاق نار عشوائي بفيلادلفيا الأمريكية
قُتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار عشوائي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في أحدث جريمة عنف مسلح في الولايات المتحدة بعد المذابح التي وقعت في الآونة الأخيرة في تكساس ونيويورك وأوكلاهوما, والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
مجزرة جديدة.. قتلى وجرحى في أحدث إطلاق نار عشوائي بفيلادلفيا الأمريكية
الشرطة الأمريكية: ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 11 آخرون في إطلاق نار عشوائي في فيلادلفيا / AP
5 يونيو 2022

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 11 آخرون في إطلاق نار عشوائي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وأطلق مسلّح النار في منطقة ساوث ستريت المزدحمة في فيلادلفيا، التي تضمّ العديد من الحانات والمطاعم، عند منتصف ليل السبت تقريباً. وقال مسؤولون إن رجُلين وامرأة لقوا حتفهم.

وقال دي.إف بيس مفتش شرطة فيلادلفيا: "كان هناك المئات يستمتعون في ساوث ستريت كما يفعلون في نهاية كل أسبوع عندما وقع إطلاق النار".

وأوضحت الشرطة أن أفراد شرطة فيلادلفيا رصدوا "إطلاق عدة أشخاص النار على الحشد" مع وجود شرطي واحد "على بُعد ما بين نحو 10 و15 ياردة" من فرد كان يطلق النار على الحشد. وقالت الشرطة إن ذلك الشرطي أطلق النار على المشتبه به.

وقال بيس إنه لم يعرف على الفور مكان مطلقي النار، مضيفاً أنه عُثر على مسدّسين في مكان الحادث. ولم يُعتقل أحد بعد.

ووقع الحادث بعد جرائم إطلاق نار وقعت في الآونة الأخيرة في متجر بقالة في بافالو بنيويورك ومدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس ومبنى طبي في تولسا بأوكلاهوما مما خلف عشرات القتلى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us