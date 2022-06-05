قالت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 11 آخرون في إطلاق نار عشوائي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وأطلق مسلّح النار في منطقة ساوث ستريت المزدحمة في فيلادلفيا، التي تضمّ العديد من الحانات والمطاعم، عند منتصف ليل السبت تقريباً. وقال مسؤولون إن رجُلين وامرأة لقوا حتفهم.

وقال دي.إف بيس مفتش شرطة فيلادلفيا: "كان هناك المئات يستمتعون في ساوث ستريت كما يفعلون في نهاية كل أسبوع عندما وقع إطلاق النار".

وأوضحت الشرطة أن أفراد شرطة فيلادلفيا رصدوا "إطلاق عدة أشخاص النار على الحشد" مع وجود شرطي واحد "على بُعد ما بين نحو 10 و15 ياردة" من فرد كان يطلق النار على الحشد. وقالت الشرطة إن ذلك الشرطي أطلق النار على المشتبه به.

وقال بيس إنه لم يعرف على الفور مكان مطلقي النار، مضيفاً أنه عُثر على مسدّسين في مكان الحادث. ولم يُعتقل أحد بعد.

ووقع الحادث بعد جرائم إطلاق نار وقعت في الآونة الأخيرة في متجر بقالة في بافالو بنيويورك ومدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس ومبنى طبي في تولسا بأوكلاهوما مما خلف عشرات القتلى.