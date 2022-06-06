أعلنت السعودية، مساء الأحد، استنكارها التصريحات الهندية الرسمية المسيئة لنبي الإسلام محمد، ورفضها المساس برموز الدين الإسلامي.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، يعد ثالث موقف خليجي بعد استدعاء كل من الكويت وقطر لسفير الهند لديهما على خلفية الإساءة لنبي الإسلام.

والأحد، أعلن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تعليقات مسيئة عن النبي محمد (ص) أثارت غضباً واسعاً.

قرار الحزب جاء عقب بيان، اليوم، قال فيه إنه "يدين بشدة إهانة أي شخصية دينية" بغض النظر عن الدين الذي تتبع له.

وقالت الخارجية السعودية، في البيان ذاته، إنها "تشجب وتستنكر التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام".

وأكدت "الرفض الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، وكذلك رفض المساس بالشخصيات و الرموز الدينية كافة".

ورحبت وزارة الخارجية بـ"الإجراء المتخذ من الحزب الحاكم الهندي بإيقاف المتحدثة عن العمل".

وجددت "التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى احترام المعتقدات والأديان".

وفي وقت سابق الأحد، استدعت الخارجية القطرية، سفير الهند لديها، ديباك ميتال، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، ضد التصريحات المسيئة للنبي، وتوقعت الدوحة في مذكرة الاحتجاج "اعتذاراً علنياً، وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند".

كما استدعت الخارجية الكويتية في بيان، سفير الهند لديها سيبي جورج، وسلمته مذكرة احتجاج وشجب رسمية، على التصريحات المسيئة للنبي، مرحبة بوقف المسؤول عن ذلك عن ممارسة مهامه.

وبدورها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، سفير الهند لديها، وأبلغته انزعاج طهران على خلفية التصريحات المسيئة للنبي محمد.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن استدعاء سفير الهند بطهران، جاء على خلفية تغريدة مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرها المسؤول الإعلامي بحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في دلهي، نافين كومار جيندال.

وأضاف البيان أنه تم التعبير للسفير الهندي عن احتجاج إيران حكومة وشعباً، على تصريحات "جيندال" المسيئة للنبي محمد.

وأثارت التصريحات الهندية، رفضاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين، وأدانها مفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، ومنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة) في بيانين منفصلين السبت والأحد.

التعاون الإسلامي تدعو لحماية مسلمي الهند

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان، إن "هذه الإساءات تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم".

وأضافت: "بخاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم".

وطالبت المنظمة "السلطات الهندية بالتصدي بحزم لهذه الإساءات وكل أشكال التطاول على الرسول (محمد) وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها".

كما طالبت "السلطات الهندية بضمان سلامة وأمن ورفاه المجتمع المسلم في الهند وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته".

ودعت "المجتمع الدولي، لا سيما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات التي تستهدف المسلمين في الهند".