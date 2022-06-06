سياسة
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رداً على كوريا الشمالية.. أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان صواريخ بالستية
ذكرت هيئة الأركان المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن البلدين الحليفين أطلقا فجر الاثنين صواريخ من نظام الصواريخ التكتيكية أرض-أرض (ATACMS) على أهداف في البحر الشرقي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.
رداً على كوريا الشمالية.. أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان صواريخ بالستية
صورة نشرتها وكالة أنباء كوريا الجنوبية لعملية إطلاق الصواريخ يوم الاثنين  / AFP
6 يونيو 2022

أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ثمانية صواريخ بالستية الاثنين رداً على إطلاق كوريا الشمالية العدد نفسه من الصواريخ الأحد، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن البلدين الحليفين أطلقا فجر الاثنين صواريخ من نظام الصواريخ التكتيكية أرض-أرض (ATACMS) على أهداف في البحر الشرقي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وجاءت عملية إطلاق هذه الدفعة من الصواريخ ومدتها عشر دقائق غداة إطلاق بيونغ يانغ ثمانية صواريخ بالستية قصيرة المدى في أعقاب تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيانه: "يدين جيشنا بشدة سلسلة الاستفزازات بصواريخ بالستية من جانب كوريا الشمالية ويحضها بشدة على الوقف الفوري للأعمال التي تزيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة".

وعملية إطلاق دفعة الصواريخ الاثنين هي ثاني استعراض مشترك للقوة من جانب الحلفاء في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول الذي تعهد بتشديد موقفه في مواجهة استفزازات بيونغ يانغ.

وتحتج كوريا الشمالية منذ فترة طويلة على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتعتبرها بمثابة استعداد لعملية غزو.

وأجرت كوريا الشمالية، إحدى الدول الأكثر عسكرة في العالم، تجارب عسكرية عدة منذ بداية العام، بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ البالستية باتجاه بحر اليابان.

وكثفت بيونغ يانغ جهودها لتحسين برنامج أسلحتها هذا العام رغم العقوبات الاقتصادية الشديدة.

ورغم أن كوريا الشمالية تواجه موجة شديدة من كوفيد-19، أظهرت صور جديدة ملتقطة بالأقمار الصناعية أن بيونغ يانغ استأنفت بناء مفاعل نووي كان العمل فيه متوقفاً منذ فترة طويلة.

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من أن نظام كيم جونغ-أون قد يجري تجربة نووية سابعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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