سياسة
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انطلقت من سوريا ومرت بباكستان.. الكويت تحبط محاولة تهريب 7 ملايين حبة مخدرة
أحبطت السلطات الكويتية محاولة لتهريب 7 ملايين حبة مخدرة تقدر قيمتها بنحو 11 مليون دينار كويتي (نحو 36 مليون دولار)، في شحنة قادمة من باكستان.
انطلقت من سوريا ومرت بباكستان.. الكويت تحبط محاولة تهريب 7 ملايين حبة مخدرة
توصلت الشرطة إلى هوية متهمَين في عملية التهريب، أحدهما جنسيته خليجية والآخر من جنسية عربية
6 يونيو 2022

أحبطت السلطات الكويتية محاولة لتهريب 7 ملايين حبة مخدرة تقدر قيمتها بنحو 11 مليون دينار كويتي (نحو 36 مليون دولار)، وفق مصادر أمنية في تصريحها لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وأوضحت المصادر الأمنية أن شحنة الحبوب المخدرة التي عرفت باسم "ضبطية الكبتي"، كانت مخبأة بين أكياس بهارات في شحنة وصلت من باكستان، بعد أن انطلقت من سوريا، وأن كمية كبيرة من تلك الشحنة جرى توزيعها على بعض الدول الخليجية.

ووفق بيان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني فقد دلّت تحريات الشرطة على محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى البلاد، وكشفت التحريات أن تلك المواد المخدرة مخبأة في ثلاث حاويات تحتوي على مواد غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وحينما جرى تفتيش الشحنة المشتبه بها عُثر على المواد المخدرة، وقد توصلت الشرطة إلى هوية متهمَين في عملية التهريب، أحدهما جنسيته خليجية والآخر من جنسية عربية، فيما لا يزال البحث عنهما جارياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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