سياسة
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مسؤول عراقي: "PKK" الإرهابي يحتل مناطقنا لأكثر من 30 عاماً
قال محافظ دهوك العراقية علي تتر إن تنظيم PKK الإرهابي يحتل المنطقة منذ أكثر من 30 عاماً ويمنع إقامة عدد من المشاريع فيها.
مسؤول عراقي: "PKK" الإرهابي يحتل مناطقنا لأكثر من 30 عاماً
محافظ دهوك العراقية علي تتر / AA
6 يونيو 2022

صرح محافظ دهوك العراقية علي تتر بأن تنظيم PKK الإرهابي يحتل المنطقة منذ أكثر من 30 عاماً ويمنع إقامة عدد من المشاريع فيها.

جاء ذلك في كلمة الأحد خلال فاعلية أقيمت في دهوك (شمال) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل 5 عناصر من البشمركة العراقية على يد التنظيم الإرهابي.

وأوضح تتر أن التنظيم الإرهابي يضطهد المنطقة ويعوق تحقيق المشاريع التنموية فيها، بالإضافة إلى استهدافه لعناصر البشمركة وقتلهم.

بدوره قال مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة العمادية بالمحافظة إن تنظيم PKK الإرهابي معادٍ لحكومة إقليم شمال العراق.

وأضاف أن التاريخ يشهد على أن المكان الذي يوجد فيه تنظيم PKK يتحول إلى خراب، مؤكداً ضرورة مغادرة الإرهابيين المنطقة ليعود سكانها إلى قراهم وأراضيهم.

يشار إلى أن تنظيم PKK الإرهابي نصب كميناً لقوات البشمركة في منطقة العمادية بدهوك في 5 يونيو/حزيران 2021، مما أسفر عن مقتل 5 عناصر وجرح 7 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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